Thunfest: Der zweite Tag – Das läuft heute am grossen Fest in der Innenstadt Hier zeigen wir Ihnen einige aktuelle Impressionen vom Thunfest. Der dreitägige Event geht noch bis Sonntag gbs/pst (Fotos) , gbs/ngg

1 / 14 Die Kinder kommen am Samstagnachmittag am Thunfest auf ihre Kosten: Konzert von Roland Zoss und der JimmyFlitz Band auf dem Waisenhausplatz. Foto: Patric Spahni

Am Samstagabend stehen Acts wie Dada Ante Portas, Roberto Brigante, Pat Burgener oder Another Me auf den Bühnen des 46. Thunfests. Wie gewohnt lockt der Grossevent bereits tagsüber unzählige Interessierte und Schaulustige in die Innenstadt. Unser Fotograf hat sich in den Gassen des Festperimeters umgesehen – und abgedrückt.

