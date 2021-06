Liechtenstein entdecken Infos einblenden

Liechtenstein-Weg: Führt auf 75 Kilometern durch alle 11 Gemeinden, Gehzeit ca. 22 Stunden. Es empfehlen sich 4–5 Etappen. Der Weg kann von Balzers im Süden bis Schaanwald im Norden oder in umgekehrter Richtung absolviert werden. Einstieg ist in jeder Gemeinde möglich. Gute ÖV-Anbindungen entlang des Weges, Gepäcktransport. Listory, die App dazu, ist in den App-Stores für iOS und Android gratis verfügbar. liechtensteinweg.li

«Märchen, Sagen und Symbole»: Sonderausstellung läuft noch bis 12. September im Landesmuseum. landesmuseum.li

Touren und Events mit Lamas: lama-alpaka.li

Allgemeine Infos: tourismus.li