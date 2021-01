Kaffeehaus in Langenthal – Das La Paz zieht weiter Das Provisorium von Benjamin und Dina Engel an der Jurastrasse gibts nur noch bis Ende dieser Woche. Eine Verlängerung ohne hohe Kosten ist nicht möglich. Sabine Gfeller

Benjamin Engel und seine Frau haben einen Plan B und C fürs La Paz. Fotos: Nicole Philipp

Im La Paz präsentieren Dina Engel, ihr Mann Benjamin Engel und momentan auch sein Bruder im Innenraum Kaffeemaschinen und beraten Gäste, durch das Fenster verkaufen sie Kaffee zum Mitnehmen. Das junge Unternehmen ist Mitte Oktober an der Jurastrasse in Langenthal aufgeploppt – mit aromatischem Kaffee, Frühstücksangebot, Kaffeemaschinen und -bohnen zum Verkauf. Am 16. Januar öffnet das La Paz zum letzten Mal. Danach läuft das bewilligte Provisorium ab: Maximal drei Monate darf ein Pop-Up am selben Ort bleiben.

Der Take-away berücksichtigt die momentanen Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit. Ein Corona-taugliches Konzept also. Da seit Mitte Dezember in Cafés oder Restaurants keine Gäste mehr Platz nehmen dürften, seien einige Kundinnen und Kunden verloren gegangen, sagt Benjamin Engel. Dafür habe das La Paz welche dazugewonnen, die momentan nicht in ihr Stammcafé gehen könnten. In Langenthal gebe es daher momentan nur noch drei bis vier Orte, die Kaffees zum Mitnehmen anböten.