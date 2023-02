Natureisbahn am Brienzersee – Das kurze Eislaufvergnügen in Brienz Lange dauert es bei diesen Wetterverhältnissen nicht mehr, bis die Natureisbahn beim

Forsthaus am See wieder verschwindet. Anne-Marie Günter

Die Sonne rückt der Eisbahn auf der Wiese im Schatten beim Forsthaus Brienz gefährlich näher. Wenn sie voll aufs Eis scheint, ist es mit dem Eislaufvergnügen schnell vorbei. Foto: Anne-Marie Günter

«Tag 9» steht in Schönschrift auf einem Plakätchen am Balken des Aufenthaltsraums im Forsthaus Brienz, der zum «Beizli» für die Natureisbahn geworden ist. Das heisst, es ist der neunte Tag in diesem Winter, an dem die Natureisbahn befahrbar ist. Und vielleicht schon bald der letzte, denn die Nachmittagssonne erreicht das Schattenloch am Brienzersee jetzt wieder. Und wenn die Temperatur nachts nicht unter null sinkt, dann können auch die besten Eismeister mit dem Wasser, das dem Grundwasser entnommen wird, keine genügend dicke Eisschicht mehr auf das Weidland zaubern.