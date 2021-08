Samstagsgespräch mit Ungleichheit-Forscherin - «Das Kuchenstück der ganz Reichen hat sich verdoppelt»

Das heisst?

Ich spüre das erst, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Solange wir uns in unseren Bubbles bewegen, bemerken wir sie darum gar nicht so sehr. Doch bin ich am Samstag mit meinem Velo am Zürichsee und die Maseratis fahren an mir vorbei, dann fällt mir die Ungleichheit auf, dann prallen Gegensätze aufeinander, dann findet man das womöglich unfair.