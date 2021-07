Gasthof in Bützberg – Das Kreuz-Areal wird zum Wohnquartier Die Besitzer wollen eine grosse Überbauung realisieren. Der Gasthof wird wieder als Restaurant betrieben, das frühere Tanzlokal «Pascha» verschwindet. Sebastian Weber

Das Kreuz-Areal in Bützberg: Der alte Gasthof (rechts) bleibt bestehen. Die Anbauten links davon sollen verschwinden. Fotos: Raphael Moser

Es ist vielleicht das prägnanteste Haus in Bützberg: das 1597 erstmals urkundlich erwähnte Gasthof Kreuz an der Zürichstrasse. Gäste gehen in dem traditionsreichen Gebäude aber schon seit Jahren keine mehr ein und aus.

Und auch die letzten Schlagzeilen, die das Kreuz von sich machte, waren wenig erfreulich: Im Sommer 2019 wurde bekannt, dass die neuen Besitzer von der Esa Real AG zwei Jahre zuvor unerlaubterweise einen Teil der alten Gaststube rückgebaut hatten. Woraufhin die Gemeinde einen Baustopp verhängte und die Denkmalpflege eine Rekonstruktion des alten Täfers forderte.