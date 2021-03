Sanierung in Innergsteig – Das Kraftwerk ist jetzt praktisch autonom Die BKW hat das Wasserkraftwerk Sanetsch für rund 3 Millionen Franken erneuert und digitalisiert.

Das Wasserkraftwerk Sanetsch wurde erneuert. Foto: PD

Von Oktober 2020 bis Ende Februar 2021 stand das Wasserkraftwerk Sanetsch für die Umbauarbeiten still. «Seit einigen Tagen sind die neue Leittechnik und Steuerung nun in Betrieb», schreibt die BKW in einer Mitteilung.

Der Einbau der neuen Leittechnik und Steuerung ist nach Angaben des Energieunternehmens ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung der Anlage: «Ab sofort läuft sie grösstenteils autonom und kann aus der Ferne gesteuert und überwacht werden.» Kommt es beispielsweise zu einer Störung im Kraftwerk und dieses schaltet sich aus, so kann der diensthabende Pikettmitarbeitende per Fernbedienung die Störung untersuchen und unter Umständen das Kraftwerk neu starten.

Das Kraftwerk Sanetsch produziert jährlich rund 37 Gigawattstunden. Diese Strommenge reicht für mehr als 8000 Haushalte. Das Kraftwerk gehört zu je 50 Prozent der BKW und dem EWB.

PD