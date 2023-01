Fitter in 4 Wochen (4/4) – Das Krafttraining der vierten Woche Sporttherapeut Markus Dohm-Acker hat das Krafttraining der vier Teams gesteigert – es sind neue Übungen dazugekommen. Möglich, dass Sie das zu spüren kriegen. Pia Wertheimer Denise Jeitziner

Die Kraftfähigkeit in den Beinen lässt sich unter anderem mit Ausfallschritten trainieren. Foto: Getty Images

Darum geht es bei «Fitter in 4 Wochen»

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in vier Wochen unsere Fitness und Gesundheit verbessern.

Ein Fitnessexperte steht uns mit Rat und Tat zur Seite.

Mit dem Einstufungstest finden Sie das passende Team für sich.

Hier finden Sie die Übersicht aller Wochenpläne.

Die vierte Woche bringt frischen Wind ins Kraftprogramm aller vier Teams. Sporttherapeut Markus Dohm-Acker von der Schulthess-Klinik hat neue Übungen darin aufgenommen. Diese werden den Trainingsreiz verstärken oder Akzente auf andere Muskelgruppen setzen. Das bedeutet: durchaus möglich, dass Sie das zu spüren kriegen.

Die Teams 2, 3 und 4 finden ihre Übungen weiter unten.

Team 1 «Tschüss Coach-Potato»

Sportcoach Markus Dohm-Acker hat in den ersten Wochen zwei Akzente gesetzt: Es ging darum, die Kraftfähigkeit ganz allgemein und insbesondere im Bereich des Schultergürtels zu steigern. Nun kommen neue Übungen hinzu. Sie bauen auf jenen der ersten Wochen auf und treiben den Kraftaufbau weiter voran. Benötigt werden für diese Trainingseinheit ein Stuhl, ein Mini- und ein Theraband. Sie trainieren Ihre Kraft jeweils am Dienstag, Freitag und Sonntag.

Rotation im Einbeinstand zum Aufwärmen:

Zwei Serien à 5 Wiederholungen pro Bein. Zwischen den Serien 20 bis 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Paralleles Rudern mit Theraband

Zwei Serien à 10 Wiederholungen. Zwischen den Serien 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Unterarmstütz in kurzen Intervallen:

Zwei Durchgänge à je dreimal 10 Sekunden halten und 10 Sekunden Pause mit den Knien auf dem Boden. Zwischen den Durchgängen eine Minute Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Erhöhte Ausfallschritt-Kniebeugen:

Drei Serien à 12 bis 15 Wiederholungen pro Bein. 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Reverse Fly mit Theraband:

Drei Serien mit 15 Wiederholungen. Dazwischen 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Beinstrecker im Sitzen:

Drei Serien à 15 bis 20 Wiederholungen.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Einbeiniges Beckenheben (mit fixiertem Bein):

Zwei Serien à 8 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Hüftrotation in Seitenlage:

Zwei Serien à 12 Wiederholungen pro Seite. Direkter Seitenwechsel ohne Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Team 2 «Tschüss Ausreden»

In den ersten Trainingswochen haben Sie an der Rumpfmuskulatur und an der Stabilisation des Beckens gearbeitet. Nun geht es um die Steigerung der Kraftfähigkeit. Für diese Einheiten wird ein Theraband benötigt. Ihr Krafttraining steht am Mittwoch und am Sonntag auf dem Programm.

Vierfüssler mit Knieabheben zum Aufwärmen:

Zwei Serien à 8 Wiederholungen pro Bein. 30 Sekunden Pause zwischen den Serien.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Ausfallschritt Kniebeugen:

Zwei Serien à 8 Wiederholungen pro Seite.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Seitstütz mit Rotation:

Zwei Serien à 8 Wiederholungen pro Seite. Keine Pause beim Seitenwechseln.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

V-Raise mit Theraband:

Drei Serien à 10 bis 15 Wiederholungen. Eine Minute Pause dazwischen.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Unterarmstütz in kurzen Intervallen:

Zwei Durchgänge à je dreimal 10 Sekunden halten und 10 Sekunden Pause mit den Knien auf dem Boden. Zwischen den Durchgängen eine Minute Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Einbeiniger Beckenlift:

Drei Serien à 8 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Einarmiges Rudern (mit stabilem Oberkörper):

Drei Serien à 12 bis 15 Wiederholungen. Keine Pausen.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Team 3 «Tschüss Komfortzone»

Der Fokus Ihres Trainings lag in den vergangenen Wochen auf dem Rumpf. Nun kommt zusätzlich auch die Beinkraft dazu. Auf dem Programm stehen deshalb neu auch Übungen für die hinteren und die vorderen Oberschenkelmuskeln. Für diese Trainingseinheit braucht es einen Stuhl, einen Gymnastikball, ein Theraband und einen Medizinball oder Hantelscheiben. Alternativ können Sie auch einen gefüllten Tagesrucksack oder eine Tasche nehmen. Ihr Team macht sich am Mittwoch und am Samstag ans Krafttraining.

Zum Aufwärmen Standwaage mit Zusatzgewicht in der Hand:

Zwei Serien à 8 Wiederholungen pro Bein. Als Last für den Arm eignen sich entweder Hanteln, Hantelscheiben, aber auch eine gepackte Tasche oder eine grosse und volle Flasche – je nach Niveau bis zu 5 Kilogramm. Zwischen den Serien 20 bis 30 Sekunden Pause.

1 / 2 Zur Info: Auf den Fotos sehen Sie die Basisübung ohne Gewichte. Nehmen Sie das Gewicht in Ihre rechte Hand. Der Arm ist ausgestreckt und zeigt nach unten. Stehen Sie aufrecht auf dem linken Bein. Das Knie des Standbeins ist dabei leicht gebeugt. Den rechten Oberschenkel hochziehen, bis er einen rechten Winkel zum Oberkörper bildet. Der Unterschenkel bildet wiederum einen rechten Winkel zum Oberschenkel. Die Zehen nach oben ziehen, sodass auch im Fussgelenk ein rechter Winkel entsteht. Fotos: Urs Jaudas

Erhöhte Ausfallschritt-Kniebeugen:

Zwei Serien à je 12 Wiederholungen pro Bein. Eine Minute Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Seitstütz mit Beinheben:

Zwei Serien à je 10 Wiederholungen pro Seite. Seite wechseln ohne Pause. Die Bilder zeigen auch eine vereinfachte Variante, sollte die Basisversion zu anstrengend sein. Wählen Sie die vereinfachte Übung, sollten Sie die Basisvariante nicht sauber ausführen können.

Hamstring Curls mit Ball (beidbeinig):

Drei Serien à je 15 Wiederholungen.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Seitliche Kniebeugen (dynamisch):

Drei Serien à 8 bis 10 Wiederholungen pro Bein. 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Russian Twist:

Drei Serien à 10 Wiederholungen pro Seite (alternierend).

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Vorgebeugtes Rudern mit dem Theraband:

Drei Serien à 10 Wiederholungen. Eine Minute Pause zwischen den Serien.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Team 4 «Tschüss Waschbärbauch»

Sie haben in den vergangenen Wochen insbesondere die Beinmuskulatur trainiert. Jetzt kommt der Rumpf hinzu. Für diese Trainingseinheit braucht es einen Medizinball oder Hantelscheiben. Alternativ können Sie auch einen gefüllten Tagesrucksack oder eine Tasche nehmen. Sie absolvieren Ihr Kraftprogramm am Dienstag und Freitag.

Zum Aufwärmen Unterarmstütz mit Armanheben (alternierend):

Zwei Serien à je 5 Wiederholungen pro Arm (alternierend).

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Seitstütz und Bein nach vorne strecken:

Drei Serien à 8 Wiederholungen pro Seite. Alternierend ohne Pause.

1 / 2 Der Körper bildet eine Gerade von den Füssen bis zum Scheitel. Der linke Ellbogen befindet sich genau unter der linken Schulter, der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Fotos: Urs Jaudas

Russian Twist:

Zwei Serien à 10 bis 15 Wiederholungen pro Seite alternierend. 30 Sekunden Pause. Falls kein Ball vorhanden ist, können auch Hantelscheiben oder ein gefüllter Rucksack benutzt werden. Das Gewicht darf an die 10 Kilo betragen. Sollten Sie das Gewicht steigern, setzen Sie die Fersen ab, und achten Sie auf die saubere Drehung des Oberkörpers. Machen Sie grosse und kontrollierte Bewegungen.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Standwaage mit Zusatzgewicht in der Hand:

Zwei Serien à 8 Wiederholungen pro Bein. Als Last für den Arm eignen sich entweder Hanteln, Hantelscheiben, aber auch eine gepackte Tasche oder eine grosse und volle Flasche – je nach Niveau bis zu 5 Kilogramm. Zwischen den Serien 20 bis 30 Sekunden Pause.

1 / 2 Zur Info: Auf den Fotos sehen Sie die Basisübung ohne Gewichte. Nehmen Sie das Gewicht in Ihre rechte Hand. Der Arm ist ausgestreckt und zeigt nach unten. Stehen Sie aufrecht auf dem linken Bein. Das Knie des Standbeins ist dabei leicht gebeugt. Den rechten Oberschenkel hochziehen, bis er einen rechten Winkel zum Oberkörper bildet. Der Unterschenkel bildet wiederum einen rechten Winkel zum Oberschenkel. Die Zehen nach oben ziehen, sodass auch im Fussgelenk ein rechter Winkel entsteht. Fotos: Urs Jaudas

Pistol Squats auf Stuhl:

Drei Serien à 5 Wiederholungen pro Bein. Keine Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Ausfallschritt nach vorne (repetitiv):

Zwei Serien à 8 bis 12 Wiederholungen pro Seite (alternierend).

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Einarmiges Rudern mit Rotation:

Drei Serien à 12 Wiederholungen pro Seite.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Hüftrotation in der Seitenlage:

Zwei Serien à 12 Wiederholungen pro Seite. Direkter Seitenwechsel ohne Pause.

Video: Aline Bavier/Boris Gygax

Der Sporttherapeut Infos einblenden Foto: Urs Jaudas Markus Dohm-Acker hat Sportwissenschaften studiert und arbeitet seit dreizehn Jahren an der Schulthess-Klinik als Sporttherapeut. Dort leitet er inzwischen die Abteilung Training und Sporttherapie. Zudem wirkt er als Swiss-Olympic-Konditionstrainer, coacht Spitzenathleten aus unterschiedlichen Sportarten und begleitet Profisportler im Aufbau nach Verletzungen. Der Vater von zwei Kindern ist multisportiv: Im Turnverein betreibt er auch gern Spielsportarten sowie Crossfit, läuft aber auch an Skimarathons mit oder tritt bei Volkstriathlons an.

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos @Wertli Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und schreibt hauptsächlich über gesellschaftliche Themen. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

