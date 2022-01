Nach dem Einreiseskandal - Das könnte die Affäre Djokovic noch alles auslösen

Nach dem Einreiseskandal – Das könnte die Affäre Novak Djokovic noch alles auslösen Karriereknick, Millionenverluste, Imageschaden, politische und wirtschaftliche Folgen – darum wirkt die Impfweigerung des Serben noch lange nach. René Stauffer Simon Graf

Sorgen, soweit das Auge blickt: Novak Djokovic bezahlt derzeit teuer für seine Haltung. Foto: Anne-Christine Poujoulat (AFP)

Wie verdaut Novak Djokovic diese Affäre?

Am Freitag besuchte der 34-jährige Serbe das Felsenkloster Ostrog in Montenegro, einen bekannten Wallfahrtsort der serbisch-orthodoxen Kirche. Um Ruhe zu finden und wohl auch, um von den Mönchen Trost und Zuspruch zu erhalten. Bei seiner Heimkehr am Montag hatte er seine Fans am Nikola-Tesla-Flughafen in Belgrad ins Leere laufen lassen. Er nahm den Hinterausgang, um dem Rummel zu entgehen. Bis zum Ende des Australian Open wolle er sich nicht äussern, liess er ausrichten. Am Samstag wurde er in Pljevlja gesichtet, einer Stadt im Norden Montenegros.