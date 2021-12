Sie verkaufen gutes Gewissen – Das knallharte Geschäft der Spendensammlerinnen Die jungen Menschen, die Passanten um Spenden bitten, sind keine freiwilligen Helfer. Sie können im Monat bis zu 6000 Franken verdienen. Für die Hilfswerke lohnt sich das trotzdem. Konrad Staehelin

Der Druck ist hoch, dafür gibt es für junge Menschen viel Geld zu verdienen: Dialogerin in Winterthur. Foto: NZZ-Photographen-Team

«Haben Sie kurz Zeit?», «Hey, wie gehts?», «Du weisst sicher schon, warum ich dich anspreche»: Eine Person nur schon zum Stehenbleiben zu bewegen, die auf den Zug muss oder in den nächsten Laden will, ist eine Kunst. Zumal diese meist tatsächlich schon weiss, warum sie angehauen wird: Sie soll Geld spenden.

Geld für Brunnen in Südostasien oder Afrika, für den Schutz des Regenwaldes, für die Unterstützung von jungen Menschen oder solchen mit Behinderungen in der Schweiz oder für öffentlichen Druck zugunsten politischer Gefangener am anderen Ende der Welt. Wer regelmässig zu Fuss in Schweizer Städten unterwegs ist, kennt die Kampagnen und das Vorgehen der Spendensammlerinnen und -sammler.