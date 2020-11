Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal sagte einmal: «Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen.» Das hat was: Der moderne Mensch ist dauernd auf Achse, dauernd beschäftigt, dauernd verfügbar. Jede Minute ist verplant, auch in der Freizeit. Effizienz ist das Gebot der Stunde.

Und dann kommt Corona und stellt alles auf den Kopf. Alles, was uns Spass macht, was Zerstreuung und Ablenkung bietet, bricht weg. Das macht uns ratlos, beinahe hilflos.

Neben all dem Unglück, das die Pandemie für Menschen bringt, die schwer erkranken, Liebste verlieren oder in finanzielle Nöte geraten, ist Corona der Inbegriff einer Geduldsprobe. Mehr noch, und das ist das wirklich Belastende daran: Es ist, als würden wir durch dichten Nebel fahren, ohne dass wir das Ziel und die Ankunftszeit kennen.

Und diese grosse Ungewissheit ist belastend. Vor allem auch, weil wir das Warten verlernt haben. Weil wir vergessen, dass es manchmal sinnvoller wäre, die Ruhe, das Nichts-tun-Müssen auszuhalten und mehr Gelassenheit zu finden. Dass wir aufhören, darauf zu warten, dass etwas passiert. Dass wir, statt zum unbekannten Ziel zu blicken, ganz bewusst hinschauen, was links und rechts des Weges geschieht.

Ich nehme mich dabei nicht aus. Und habe deshalb damit begonnen, mich jeden Tag auf etwas einzulassen, das ich bisher in der Eile übersehen oder dem ich zu wenig Beachtung geschenkt habe.

Das kann sein, dass ich alltägliche Gewohnheiten viel bewusster und langsamer ausführe, lange Spaziergänge mache und mich auch mal hinsetze und Dinge beobachte: wie die Nachbarskatze gemächlich ums Haus streicht und sich genüsslich an der Sonne räkelt. Oder einfach nur, wie ein Herbstblatt tänzelnd zu Boden schwebt.

Machen Sie die Probe aufs Exempel. Sie werden erstaunt sein, wie viel Kraft und Energie in oft kleinen, unbedeutenden Dingen stecken. Vielleicht kennen Sie die Aussage: «Geniesse die kleinen Dinge. Eines Tages wirst du zurückblicken und feststellen, dass sie die grossen Dinge waren.» Das ist mehr als ein unbedeutender Kalenderspruch. Darin liegt eine grosse Lebensweisheit, so banal sie auch klingen mag…