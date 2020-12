Siegesserie des SC Langenthal – Das Kernteam lässt die Spieler um sich reifen Mit 6:5 bezwingt der SC Langenthal in Küsnacht die GCK Lions. Es ist der siebte Sieg in Serie. Auch mit einem «Spar-Team» mischt der SCL an der Spitze mit. Reto Pfister

Dario Kummer, Stefan Tschannen, und Vincenzo Küng (v.l.n.r.) konnten bis jetzt oft jubeln. Der SC Langenthal gewinnt derzeit Spiel um Spiel. Foto: Marcel Bieri

Um die Erfolgsserie des SC Langenthal noch besser zu verstehen, lohnt es sich, ein Zitat von Geschäftsführer Peter Zulauf von diesem Sommer noch einmal genau zu betrachten: «Menschlich und finanziell soll der SCL gesund bleiben.» Damit fasste er den rigorosen Vernunfts-Sparkurs zusammen.. «menschlich» in Bezug auf die Corona-Pandemie. Und um die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten bedeutete dies, dass der SCL nur 14 Spieler fix unter Vertrag hatte, ergänzt mit B-Lizenz-Akteuren. Die Ausländer-Positionen blieben unbesetzt.

Auch wenn das Kernteam zusammenblieb, mit Leistungsträgern in der Abwehr mit Yves Müller und Hans Pienitz oder im Sturm mit Stefan Tschannen, Dario Kummer und Vincenzo Küng sowie Zuzügen wie Torhüter Pascal Caminada und Marc Kämpf: Die Vermutung stand im Raum, dass man eher mit dem EHC Winterthur als mit dem EHC Kloten auf Augenhöhe sein würde. Im Wissen, dass der SCL keine ruinösen Abenteuer in einer aussergewöhnlichen Saison eingehen würde und das Sport-Unternehmen dadurch auch in der Spielzeit 2021/22 noch existieren würde.

Plötzlich nicht zu bremsen

Und jetzt darf der Swiss-League-Meister von 2019 plötzlich erklären, warum er nicht auf Rang sieben steht, sondern um die Leaderposition kämpft. Spieler wie Topskorer Küng, Luca Christen und Robin Nyffeler sind zu Leadern gereift. Auch sorgen die vielen Siege für eine positive Dynamik.

«Wir haben viel Selbstvertrauen und arbeiten in jedem Spiel 60 Minuten hart. Der Erfolg überrascht nicht, der Kern des Teams ist zusammengeblieben und ist mit den beiden Ausländern ergänzt worden. Wir haben eine gute Mannschaft beisammen», sagt Trainer Jeff Campbell. Elo stiess kurz vor Saisonbeginn zum SCL; sein Engagement wird aus dem Vereinsumfeld finanziert und belastet die Clubkasse nicht. Walker drängte sich ab Ende Oktober mit einem Tryout-Vertrag für eine Verpflichtung auf. Sowohl er als auch der Finne besitzen vorerst Arbeitspapiere bis Ende Jahr.

Dazu kommt, dass die Oberaargauer bereits vor dem Abbruch der Saison 2019/20 erfolgreich waren. Wer weiss, was nach dem 4:1-Erfolg im Viertelfinal gegen Olten geschehen wäre, wenn das Playoff hätte fortgesetzt werden können.

Vieles passt zusammen

Das Kernteam mit den Mitgliedern der Swiss-League-Meistermannschaft von 2019 lässt die Spieler rund um sich reifen. «Bei uns passt vieles zusammen, wir schiessen fünf bis sechs Tore, da muss man fast gewinnen», sagt Captain Stefan Tschannen. «Wir schiessen die Tore auch m richtigen Moment.» Das Puzzle passt zusammen.

Und auch die vielen Wechsel auf der Torhüterposition führten nicht zu Niederlagen. Aufgrund von Verletzungen wurden in den letzten neun Spielen (inklusive Cup) mit Caminada, Andri Henauer, Nick Imhof und Fabio Haller vier verschiedene Goalies eingesetzt. Der nach den Ausfällen von Caminada und Henauer aus Basel gekommene Haller gewann seine beiden bisherigen Spiele mit dem SCL. «Es ist ein Glück, wenn ein neuer Goalie so performt wie nun Haller, da sind wir dankbar», sagt Tschannen.

«Jeder geht für jeden»

Zu jenen, die sich weiterentwickelt haben, gehört Eigengewächs Robin Nyffeler. Er erzielte in Küsnacht beim jüngsten 6:5-Sieg gegen die GCK Lions das Game-Winning-Goal zum 6:4. «Logisch bedeutet mir das Game-Winning-Goal etwas, aber drei Punkte sind wichtiger, nicht wie beim letzten Mal, als wir hier verloren haben», sagt Nyffeler. In 15 Spielen erzielte der 21-Jährige Stürmer bereits vier Tore, so viele wie in der gesamten vergangenen Saison. «Wir sind ein extrem gutes Team», sagt er. «Jeder geht für jeden, das merkt man auf dem Eis, die Harmonie stimmt.»

Fortsetzung folgt, am Dienstag auf eigenem Eis gegen Sierre.