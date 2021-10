Kultur in Langnau – Das Kellertheater lebt weiter Es sah düster aus für die Zukunft des kleinen Theaterbetriebs. Aber jetzt hat der Verein neue Vorstandsmitglieder gefunden. Susanne Graf

Ueli Kipfer leitet die Musikschule Oberemmental und hilft nun auch im Kellertheater, am Karren zu ziehen. Foto: Christian Pfander

Es sei Zufall, dass mit The Woodscrocher und Flash Harry ausgerechnet jetzt zwei Schülerbands der Musikschule Oberemmental eine Plattform im Langnauer Kellertheater erhielten, erklärt Heinz Baldinger. Er ist Präsident des Vereins und Leiter des Theaters.

Es hätte aber durchaus ein Zusammenhang bestehen können zwischen diesem Programmpunkt und der Mitteilung, dass der Verein mit Ueli Kipfer ein neues Vorstandsmitglied gefunden hat. Denn Kipfer ist Leiter der Musikschule Oberemmental.

Zusammen mit Hannes Boss hat er sich nun bereit erklärt, sich an vorderster Front für das seit 36 Jahren bestehende Kellertheater einzusetzen. Boss seinerseits ist Landwirt in Trub und spielt in der Gruppe Friya am Hackbrett alte Emmentaler Tanzmusik. Seine Gruppe wird diesen Winter auch einen Auftritt haben.