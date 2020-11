Davon können Angestellte in der Privatwirtschaft in diesen Krisenzeiten nur träumen: Das Berner Kantonspersonal erhält nächstes Jahr übers Ganze gesehen 1,2 Prozent höhere Löhne. Zusätzlich zu den unbestrittenen Rotationsgewinnen erhalten Verwaltungsangestellte, Lehrpersonen und Mitarbeitende in subventionierten Institutionen 0,4 Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnerhöhungen. Das sind 12,2 Millionen Franken.

In Anbetracht dessen, dass eine Teuerung von minus 0,7 Prozent erwartet wird, bleiben ihnen 2021 gesamthaft somit sogar 1,9 Prozent mehr im Portemonnaie. Dies in einer Zeit, in der viele Selbstständige vor dem Ruin und etliche Angestellte der Privatwirtschaft vor Lohneinbussen oder drohendem Jobverlust stehen – Sorgen, die sich die Kantonsangestellten nicht machen müssen. Deshalb befremdet eine solche Lohnerhöhung.