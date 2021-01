Obergericht verurteilt Oberländer – «Das kann niemand erfinden» Ein Mann aus dem Oberland wurde verurteilt, weil er sich an der Tochter seiner Lebenspartnerin vergangen hat. Roger Probst

Das Berner Obergericht tagte. Foto: Urs Baumann

«Vielleicht wollte sie mir einfach eins auswischen.» Der Mann aus dem Oberland, der am Freitag vor dem Obergericht stand, suchte nach Gründen, wie es zum Prozess kommen konnte. Begonnen hatte alles mit einem harmlosen Familienausflug. Der Mann begleitete seine Lebenspartnerin, die mit ihrer Tochter einen Abstecher durch die Region machen wollte.

Das in der geistigen Entwicklung zurückgebliebene Mädchen wohnte seit längerem bei Pflegeeltern, nicht zuletzt weil ihre Mutter ihr gegenüber gewalttätig geworden war. Nun näherten sie sich bei Besuchen wieder an. Auch dank dem einfühlsamen Lebenspartner. In dieser Konstellation waren die drei öfter unterwegs. Immer ohne Probleme. Bis an jenem verhängnisvollen Tag im Mai 2018. Nach einem Spaziergang, einem Besuch in einer Beiz und einer Schifffahrt gingen sie in die Wohnung des Mannes.