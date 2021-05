Analyse zum Nahostkonflikt – Das Kalkül mit den zivilen Opfern Der Gazakrieg wird von beiden Seiten ohne strategisches Ziel geführt, allein mit dem Willen zur gegenseitigen Verletzung und Abschreckung. Und den Preis zahlen immer dieselben. Peter Münch aus Tel Aviv

Krieg hinterlässt Tod und Trümmer: Bewohner von zerstörten Häusern in Gaza. Foto: Keystone

Der Krieg ist immer auch ein Krieg der Bilder. Auf Bildern sieht man zum Beispiel die Trümmer eines Wohnhauses im Gazastreifen, in dem mehr als 40 Angehörige einer palästinensischen Grossfamilie starben. Das jüngste Opfer war ein Säugling. Auf der anderen Seite der Front sieht man Israelis, die sich panisch in Schutzräume flüchten – Raketenalarm. Man sieht den Einschlag im oberen Geschoss eines Wohnhauses in Sderot, der einen Fünfjährigen tötete.

Es sind Bilder des Grauens, und sie wollen so gar nicht zu den Tönen passen, mit denen beide Seiten diesen Krieg begründen.

Da ist der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, der versichert, Israel tue alles, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Er hat die Jagd auf die «Terroristen der Hamas» und die Zerstörung ihrer militärischen Infrastruktur im Gazastreifen zum Kriegsziel erklärt. Die Hochhäuser, die dabei von Israels Luftwaffe in Schutt und Asche gebombt werden, nennt er «Terrortürme», weil darin Einrichtungen der Islamisten untergebracht seien – neben Wohnungen und Büros allerdings, in denen viele Menschen gelebt und gearbeitet haben.

Grosse Bevölkerungsdichte im Gazastreifen

Und da sind auf der anderen Seite die Grosssprecher der palästinensischen Hamas, die ihren Raketenterror gegen jedes irgendwie erreichbare Ziel in Israel richten, gegen die kleinen Kibbuzim im Grenzgebiet ebenso wie gegen die Metropole Tel Aviv. Getroffen werden kann jeder, zu den ersten Todesopfern auf israelischer Seite zählte ein arabischer Vater mit seiner 16-jährigen Tochter. Ihre Angriffe gibt die Hamas als Akt des Widerstands aus, als Verteidigungsaktion für das ferne Jerusalem und die heilige Al-Aqsa-Moschee. Auf den Trümmern in Gaza bejubeln ihre Anführer nun bereits eine «neue Balance der Macht» mit Israel.

Festzuhalten ist: Dieser Krieg wird ohne wirkliches strategisches Ziel allein mit dem Willen zur gegenseitigen Verletzung und Abschreckung geführt. Und er wird von beiden Seiten auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen. (Lesen Sie zum Thema die Analyse «Die Hamas geht aufs Ganze» sowie den Artikel «Israel droht: «Das ist erst der Anfang».)

Das ist ein Kräftemessen zwischen sehr ungleichen Kontrahenten – und das spiegelt sich in den Zahlen der Opfer wider.

Dabei allerdings gibt es Unterschiede. Zum einen: Die Hamas feuert mit ihren ungenauen Raketen wahllos auf Wohngebiete. Opfer und zivile Schäden werden nicht nur in Kauf genommen, sondern sind das Ziel. Israel beteuert zumindest, dass sich das Bombardement mit seinen Präzisionswaffen gegen militärische Ziele richte. Das Problem ist allerdings, dass der nur 40 Kilometer lange und wenige Kilometer breite Gazastreifen mit zwei Millionen Bewohnern so dicht bevölkert ist, dass sich militärische und zivile Zonen gar nicht scharf trennen lassen.

Der zweite Unterschied: Es ist ein Kräftemessen zwischen sehr ungleichen Kontrahenten – und das spiegelt sich deutlich in den Zahlen der Opfer wider. 12 Menschen sind bislang auf israelischer Seite gestorben, darunter 2 Kinder, Dutzende wurden verletzt. Im Gazastreifen meldet das dortige Gesundheitsministerium bereits 213 Todesopfer, darunter 61 Kinder und 36 Frauen. Dazu kommen mehr als 1440 Verletzte.

Christof Münger, Leiter des Ressorts International der Tamedia-Redaktion, erklärt die wichtigsten Punkte der Eskalation im Nahen Osten. Video: Aline Bavier mit Material von AP

Angesichts der israelischen Überlegenheit und der gnadenlosen Wucht der Angriffe könnten die Opferzahlen tatsächlich noch weit höher liegen. Verhindert wird dies durch ein in den zurückliegenden drei Gazakriegen seit 2008 entwickeltes Vorwarnsystem der israelischen Armee, das jedoch längst nicht in jedem Fall angewendet wird. Dazu gehören SMS-Nachrichten zur Evakuierung an jene, die sich in Gebäuden aufhalten, die auf der Zerstörungsliste der Luftwaffe stehen.

In früheren Kriegen wurden auch schon Flugblätter abgeworfen, mit denen Menschen zum Verlassen bestimmter Gegenden aufgefordert wurden. Zudem gibt es noch das sogenannte Dachklopfen, bei dem auf ein Haus zunächst ein kleiner Sprengsatz zur Warnung abgefeuert wird, bevor einige Minuten später die geballte Zerstörungskraft einschlägt.

Israels Recht auf Selbstverteidigung stösst dort an Grenzen, wo der Tod vieler Zivilisten droht.

Immer wieder verweist die israelische Armee darauf, dass die Hamas die Bevölkerung des Gazastreifens als menschliche Schutzschilde missbrauche. Tatsächlich werden Raketen aus Wohngebieten heraus abgefeuert, zumindest früher auch aus der unmittelbaren Umgebung von Schulen oder Spitälern. Waffenlager befinden sich in Moscheen, und als Rückzugsort und Kommandozentrale der Hamas-Kämpfer dient ein viele Kilometer langes Tunnelsystem direkt unter Gaza-Stadt.

Das stellt Israels Armee zweifellos vor schwierige Aufgaben. Es muss bei jedem Angriff abgewogen werden zwischen militärischem Nutzen und den Gefahren für die Zivilbevölkerung. Es geht dabei um die Frage der Verhältnismässigkeit beim Einsatz militärischer Mittel – und auf diese Frage bleibt Israels Führung die Antwort schuldig.

Das Recht auf Selbstverteidigung, das Israel angesichts der aus dem Gazastreifen gestarteten Raketenangriffe zweifellos zusteht, stösst dort an Grenzen, wo der Tod vieler Zivilisten droht. Kollateralschäden sind keine Zwangsläufigkeit, sondern eine Entgleisung, die höchstens in bestimmten Ausnahmefällen begründet werden kann. Flächendeckende Angriffe zum Beispiel auf das Tunnelsystem der Hamas, das unter dicht besiedelten Wohngebieten verläuft, gehören kaum zu den begründbaren Ausnahmen.

Der Hass wird weiter wachsen

Schliesslich wird der Gazastreifen nicht allein von Kämpfern und Terrorunterstützern bewohnt. Dort lebt eine verarmte und schutzlose Zivilbevölkerung von zwei Millionen Menschen, die nichts anderes wollen als ein friedliches Leben und die oft genug selbst unter der Knute der seit 2007 dort herrschenden Islamisten leiden.

Die Hamas selbst muss die zivilen Opfer in ihrem Herrschaftsgebiet nicht fürchten. Im Gegenteil: In der paradoxen Logik des Konflikts stärkt das Bombardement durch die israelische Armee ihre Position im Innern. Selbst wenn sie die israelischen Angriffe provoziert und damit die Bevölkerung der Gefahr ausgesetzt hat, kann sie sich in den Kämpfen als einzige Hoffnung auf Schutz und Widerstand präsentieren.

Irgendwann wird auch diese Runde des Konflikts zu Ende gehen. Dann dürften sich die Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs mit den Vorfällen befassen, so wie sie bereits wegen möglicher Kriegsverbrechen in den Schlachten von 2014 ermitteln.

In Gaza wird sich die Hamas zum Sieger ausrufen, in Jerusalem die israelische Führung. Enorme Schäden werden bleiben, der Hass wird weiter wachsen. Die nächsten Gefechte und toten Zivilisten sind dann nur eine Frage der Zeit.

Fehler gefunden?Jetzt melden.