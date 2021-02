Schnelle Interlaknerin – Das Jungtalent des TVU überzeugt weiter Die Interlakner Läuferin Cynthia Reinle überzeugte an den Hallen-Schweizer-Meisterschaften und setzt sich weitere hohe Ziele. Sie ist unser Kopf der Woche Samuel Günter

Cynthia Reinle, Nachwuchstalent im Sprint, aus Interlaken. Cynthia Reinle hat in Magglingen erneut die EM-Limite unterboten. Foto: PD

Cynthia Reinle, die Athletin des TV Unterseen, ist schon früh in der Saison gut in Form: An den Hallen-Schweizer-Meisterschaften in Magglingen verbesserte sie ihre persönlichen Bestzeiten über 60 und über 200 Meter. Der Lohn dafür: Bronze über 200 Meter. Über 60 Meter verpasste sie das Podest nur knapp. Die 20-Jährige hat sich die Finalqualifikation über 100 Meter an der U-23-EM im Juli in Bergen zum Ziel gesetzt. Für ihre starken Leistungen küren wir Cynthia Reinle zum Kopf der Woche und freuen uns auf weitere Exploits der Interlaknerin im Verlauf der Saison.