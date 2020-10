Singen in Corona-Zeiten – «Das Jodeln darf nicht sterben» Jodeln – Chorsingen allgemein – ist in Corona-Zeiten nur mit strengen Auflagen möglich. Deshalb appelliert Margrit Egli an die Sängerinnen und Sänger, sich jetzt erst recht ins Zeug zu legen. Marco Zysset

Margrit Egli ist leidenschaftliche Jodlerin und plädiert dafür, auch in Corona-Zeiten zu jodeln. Foto: Christoph Gerber

«Jodeln ist anspruchsvoll – von den Zehen bis in die Haarspitzen!» Wenn Margrit Egli aus Steffisburg über ihr Hobby, nein, ihre Leidenschaft spricht, wird die Begeisterung mit jedem Wort hör-, sicht- und greifbar. Eine Leidenschaft, die für die Mutter und Familienfrau indes weit über das Singen hinausgeht. «Das Vereinsleben liegt mir unglaublich am Herzen», betont sie beim Gespräch in der guten Stube mehr als einmal – und zählt einen Strauss von Gründen auf: «Es bringt Halt und Struktur ins Leben; gibt Leuten die Möglichkeit, ein Projekt zu begleiten oder zu führen, und fördert so das Miteinander und den Zusammenhalt.»