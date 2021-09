Schutzbauten in Kandersteg – Das Jahrhundertprojekt wird noch grösser Hunderte Meter lange Dämme, ein Becken so gross wie 60 olympische Pools: Die Schutzbauten am Oeschibach sind gewaltig. Und sie werden noch grösser. Nik Sarbach

In Blickrichtung links des Oeschibachs verläuft der Zilfuridamm, rechts der Damm durch den Oeschiwald. Foto: Karin von Känel

Am Spitzen Stein oberhalb des Oeschinensees sind rund 20 Millionen Kubikmeter loses Gestein in Bewegung. Eine ganze Bergflanke rutscht hier stetig abwärts – in geologischen Massstäben rasend schnell. Abbrüche und Felsstürze sind vorprogrammiert, schlimmstenfalls donnert das gesamte Material auf einmal ins Tal.

Sehr wahrscheinlich ist dieses Szenario aber nicht: Weitaus realistischer ist, dass sich das Gestein in einzelnen Tranchen nach und nach löst, wie das in den vergangenen Monaten bereits mehrfach geschehen ist. Das ist die eine gute Nachricht. Die andere ist, dass die Felsstürze nicht in bewohntes Gebiet niedergehen. Selbst im Worst Case ist nicht zu erwarten, dass Teile des Dorfes verschüttet würden.