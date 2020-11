Hochwasserdamm in Oberburg – Das Jahrhundertbauwerk ist fast fertig Hochwasser in Oberburg und Burgdorf dürften nun der Vergangenheit angehören: Der Damm im Luterbachtal ist fertig. Die Kosten: 15 Millionen Franken. Urs Egli

Die Strasse durch das Luterbachtal führt jetzt von der linken Talseite in einem weiten Bogen über die Krone des Hochwasserdamms. Foto: Beat Mathys

Knapp zweieinhalb Jahre nach Baubeginn ist der Hochwasserschutzdamm im Luterbachtal in Oberburg fertig. Am Montagmorgen um 8 Uhr durchschnitten der Präsident der Schwellenkorporation Oberburg, Ueli Ritter, und vier Vertreter der am Bau beteiligten Firmen sowie des Kantons Bern das obligate Band. Kurz danach rollte das erste Auto über die Krone des 11,5 Meter hohen Damms.

«Es ist so etwas wie ein kleiner Traum, der wahr wird.» Ueli Ritter, Präsident der Schwellenkorporation Oberburg

«Es ist so etwas wie ein kleiner Traum, der wahr wird», sagte Ueli Ritter gegenüber dieser Zeitung. Eine jahrzehntelange Planung könne nun mit der Fertigstellung des Damms abgeschlossen werden. Möglich geworden sei dies auch dank des Goodwills der Bauern. Diese hätten zwar für den Hochwasserschutz viel Land hergeben müssen. Die Schwellenkorporation sei jedoch in der Lage gewesen, den Bauern Land als Realersatz anzubieten. «Für mich als Präsident ist es eine riesige Genugtuung und eine Art Erntezeit, wenn ich dem als Landwirt so sagen darf», betonte Ritter.

Der Damm wurde nicht betoniert

Um die notwenigen Flächen für den Dammbau und die Revitalisierung des Luterbachs sicherzustellen, wird parallel eine Landumlegung durchgeführt. Rund die Hälfte der neuen Flurwege konnte bereits gebaut werden. Schlechtes Wetter führte jedoch dazu, dass die Arbeiten vorübergehend eingestellt werden mussten.

Die Bauverantwortlichen geben die neue Strasse über den Hochwasserdamm für den Verkehr frei: Demian Schneider, Ueli Ritter, David Hausammann, Tobias Weiss und Peter Bichsel (von links).

. Foto: Beat Mathys

Die Eingriffe in das Landschaftsbild des Luterbachtals waren und sind massiv. Je nach Stand der Bauarbeiten mussten die Strasse und das Bachbett temporär verlegt werden. Ein Wohnhaus, das im Fall eines grossen Hochwassers in den Fluten des Sees hinter dem Damm versunken wäre, wurde abgebrochen und dessen Bewohner umgesiedelt. Mehr als 70’000 Kubikmeter Schüttmaterial, 6000 Tonnen Blocksteine und 1500 Kubikmeter Beton wurden verbaut. Einzig das Einlaufbauwerk wurde betoniert, der Damm selbst wurde mit Erdreich, das sich gut verdichten lässt, errichtet. Möglich war dies nur bei trockenem Wetter.

Böschung wird begrünt

Die der Natur geschlagenen Wunden werden nun nach und nach verheilen. Bald wird die bergseitige Böschung des aufgeschütteten Damms begrünt werden. Landwirtschaftlich genutzt werden darf die Böschung jedoch nicht. Die Strasse, die einst entlang des Luterbachs gebaut wurde, steigt nun auf der linken Talseite bis auf die maximale Höhe des Rückhaltebeckens an, führt über die Dammkrone und dann in einem leichten Bogen wieder hinunter auf das gewachsene Terrain. Mit Ausnahme von etwa drei Wochen während den letzten Herbstferien konnte der private Motorfahrzeugverkehr stets durch das Luterbachtal fahren.

Renaturierter Bachlauf

Die Natur musste nicht nur leiden, sondern profitierte auch: Unterhalb des Damms wurde das Bachbett komplett neu gebaut. Mäandrierend fliesst das Gewässer nun über Sandbänke, vorbei an Weiden, Baumstrünken und Wurzeln, die den Fischen Lebensraum bieten. Zudem wurden neben dem Gewässer Steinhaufen gebildet, die Reptilien als Rückzugsort dienen. Letztlich wird der Bachlauf der Krauchthalstrasse folgend bis zum Hänzirain im Dorf renaturiert sein.

Der Luterbach fliesst mitten durch den Hochwasserdamm. Dieser wurde aufgeschüttet und auf der Nordseite mit Felsblöcken befestigt. Foto: Beat Mathys

Das Rückhaltebecken ist für ein 100-jähriges Hochwasser ausgelegt und verfügt über ein maximales Volumen von 163’000 Kubikmeter. Die Gesamtkosten betragen knapp 15 Millionen Franken. Den grössten Teil tragen Bund und Kanton. Die Restkosten von 2 Millionen Franken müssen von der Schwellenkorporation und der Einwohnergemeinde Oberburg getragen werden. Selbst wenn die Kosten hoch ausfallen, so können diese etwas relativiert werden: 1987 beklagte man nach einem Hochwasser in Oberburg Schäden in Höhe von 7,5 Millionen Franken. Dreizehn Jahre später resultierten nach der Überschwemmung des Dorfes und des Burgdorfer Schlossquartiers Schäden von 20 Millionen Franken.