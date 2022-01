Tennisprofi Dominic Stricker – Das Jahr beginnt mit einer grossen Chance Der 19-jährige Berner will sich für das Australian Open qualifizieren und in Melbourne erstmals an einem Grand-Slam-Turnier teilnehmen. Adrian Horn

Entschlossen startet Dominic Stricker in eine wegweisende Saison. Archivfoto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Tennisanlage in Traralgon bietet haufenweise Courts, aber keinerlei Glamour. Hier, in der australischen Kleinstadt unweit von Melbourne, reiht sich Feld an Feld, und wer in den eher nicht hochwertigen Livestreams nach einer Tribüne sucht, findet sie irgendwann – aber damit noch immer keine Zuschauer. Das Challenger-Turnier, das gerade ausgetragen wird, kriegt auch medial kaum Aufmerksamkeit; Stars und irgendwelche Sonderbewilligungen sind nicht auszumachen. Als Nummer 1 gesetzt ist Gilles Simon. Der 37-jährige Franzose war einst richtig gut, figuriert in der Weltrangliste aber inzwischen jenseits der Top 100, wohl auch, weil er als Autor («Dieser Sport, der verrückt macht») deutlich offensiver zu Werke geht als auf dem Platz, wo er primär zu verteidigen pflegt.