GV Forst-Längenbühl – Das Ja zum teuren Kompromiss bringt Erleichterung Mit der Genehmigung des Nachkredits von 269’000 Franken haben die Stimmberechtigten einer leidigen Geschichte rund um ein Wasserprojekt ein Ende gesetzt. Debora Stulz

Gutes Projekt: Bei starken Unwettern erfüllt das Rückhaltebecken seinen Zweck vollumfänglich. Foto: PD

In Forst-Längenbühl ist die leidige Geschichte rund um die hohen Mehrkosten beim Neubau der Schmutz- und Abwasserleitung mit Rückhaltebecken im Teilgebiet Breite-Allmid-Hirschbach endlich beendet. An der Gemeindeversammlung vom Montag machten 41 von 49 Anwesenden mit ihrem Ja zum dafür notwendigen Nachkredit von 269’000 Franken einem langen, unrühmlichen Prozess ein Ende. Dem neuen Gemeindepräsidenten Peter Scheurer, der an seiner ersten GV mit diesem Traktandum keine leichte Aufgabe hatte, war die Erleichterung über den Entscheid anzusehen.