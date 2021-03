Wir mussten wegen der Pandemie im vergangenen Jahr schon katastrophale Verluste hinnehmen. Jetzt wird es Destinationen wie Genf, Interlaken oder Luzern zusätzlich hart treffen. Denn die Gäste, deren Frauen Burkas tragen, werden künftig darauf verzichten, uns zu besuchen. Insbesondere orthodoxe Muslime pochen auf eine Gesichtsverschleierung und werden deshalb die Schweiz nicht mehr bereisen. Und dieses neue Regime spricht sich in den betroffenen Golfstaaten sehr schnell herum, weil gerade in diesem Raum die Mundpropaganda eine grosse Rolle spielt.

Häufig sind Touristen etwa aus Saudiarabien sehr gut situiert und geben entsprechend viel Geld in der Schweiz aus. Sie lieben es, zu shoppen, Produkte zu kaufen, die sie nicht kennen oder die im Luxusbereich angesiedelt sind. Und sie schätzen das eher kühle Klima hier in der Schweiz. Sie geniessen es sogar, wenn es regnet. Die Beliebtheit der Schweiz in den Golfstaaten sieht man auch eindrücklich bei der Entwicklung der Logiernächte: Zwischen der Jahrtausendwende und 2019 sind diese um stolze 355 Prozent gestiegen.

Barbara Gisi ist in Olten aufgewachsen und hat 1997 an der Universität Basel mit einem Lizenziat in Jurisprudenz abgeschlossen. Es folgten Weiterbildungen in Betriebswirtschaft, Personalführung und politischer Kommunikation. Seit 2013 ist Barbara Gisi Direktorin des Schweizer Tourismus-Verbands.

Wird das Burkaverbot auch bei nicht strenggläubigen muslimischen Touristen einen negativen Effekt haben?

Die Gefahr ist tatsächlich vorhanden, weil das Image der Schweiz als freundlicher und offener Gastgeber leiden dürfte. Das könnte auch gemässigte Musliminnen und Muslime abschrecken. An diesen Effekt hat das Egerkinger Komitee wohl nicht gedacht, als es diese aus meiner Sicht völlig unnötige Initiative lanciert hat. Resultate wie beispielsweise in der Stadt Luzern, die die Initiative mit über 64 Prozent ablehnt, zeigen eines deutlich: Die Bevölkerung in Destinationen mit vielen Nikab-Trägerinnen stört sich nicht so stark an der Gesichtsverhüllung und weiss genau um die Bedeutung für den Tourismus.