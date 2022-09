Robbie Williams lobt Interlaken – «Das ist wahrscheinlich der schönste Ort der Welt» Die Tourismusorganisation möchte die Lobeshymne des englischen Superstars in ihre Werbekampagne einbauen. Zuerst lädt sie ihn nun in die Ferien ein. Alex Karlen

Interviewt von Urs Gredig, erklärte Robbie Williams seine Liebe zur Schweiz im Allgemeinen und zu Interlaken im Speziellen. Foto: SRF

Es war der Ritterschlag. Nicht vom neuen König Charles III., sondern von Pop-King Robbie Williams. In einem Interview der SRF-Reihe «Gredig direkt» von letzter Woche erhob der englische Superstar Interlaken in den touristischen Adelsstand: «Was mich wirklich umgehauen hat, ist Interlaken. Ich war am 1. August dort und dachte mir, das ist wahrscheinlich der schönste Ort der Welt.»