SVP-Politiker verurteilt – «Rassen­diskriminierung? Das ist Verhältnis­blödsinn» Naveen Hofstetter wird für einen rassistischen Facebook-Post mit einer fünfstelligen Geldstrafe belangt. Der dunkelhäutige SVP-Ortspräsident hält das für übertrieben: Er sei selbst Ziel fremdenfeindlicher Angriffe. Edgar Schuler

«Ich ärgere mich schwarz.» Naveen Hofstetter an einer SVP-Delegiertenversammlung. Foto: Sigi Tischler (Keystone)

Der Abstimmungskampf um die Ehe für alle läuft im Herbst 2021 heiss, und einer regt sich besonders auf. Auf Facebook schreibt Naveen Hofstetter dagegen an und schliesst sinngemäss mit der Aussage, afrikanische Flüchtlinge würden junge Mädchen adoptieren, um sie sexuell zu missbrauchen. Dafür braucht er auch Wörter, die man hier nicht wiedergeben kann.

Das wird dem Präsidenten der SVP Rothrist AG zum Verhängnis. Obwohl er nach Protesten den umstrittensten Teil des Posts löscht, zeigt ihn die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter an, wegen Rassendiskriminierung und Aufruf zu Hass.

Die Justiz gibt ihr recht: zuerst das Bezirksgericht Zofingen und am Dienstag auch das Aargauer Obergericht, das das Strafmass sogar verschärft. Zur bedingten Geldstrafe von 11’900 Franken kommt eine Busse von 2500 Franken.

«Ich bin ein Bünzli­schweizer.» Naveen Hofstetter, SVP-Ortspräsident

«Das ist Verhältnisblödsinn», sagt Hofstetter am Tag danach. Das Urteil sei übertrieben. «Klar, es war ein provokatives Statement, und aus heutiger Sicht war es die falsche Wortwahl.» Aber damals sei Abstimmungskampf gewesen. «In einer solchen Diskussion muss man auch mal politisch unkorrekt argumentieren dürfen und auch mal einen Fehler machen.» Sonst sei die Redefreiheit in Gefahr.



Naveen Hofstetter wurde vor vierzig Jahren in Indien geboren. Als Säugling adoptierte ihn ein Paar im aargauischen Niederwil. Er absolvierte eine Lehre zum Elektroinstallateur, und 2010 machte er sich mit einer Firma für Beleuchtungstechnik selbstständig. Er sei ein «Bünzlischweizer», hat er auch schon von sich gesagt.

Die SVP ist Naveen Hofstetters «einziges Hobby». Mit 21 trat er der Partei bei. Eine SVP-Veranstaltung mit dem damaligen St. Galler Nationalrat Toni Brunner hatte den Ausschlag gegeben. In der SVP sieht er sich am rechten Flügel, vertritt harte Positionen in der Flüchtlings- und Gesellschaftspolitik. Dabei hätten ihm früher viele gesagt, dass er als Dunkelhäutiger in der SVP keine Freunde finden würde.

«Rassismus ist nicht weniger schlimm, wenn er von Menschen mit Migrations­hintergrund kommt.» Gabriela Suter, SP-Nationalrätin

Seine Hautfarbe setzt er gern auch ein, um zu provozieren. «Wenn wir so weitermachen, dann sehe ich – auch wenn ich zuvor nicht in den Spiegel schaue – schwarz für unser Land.» Das sagte er vor drei Jahren an einer Versammlung der SVP Schweiz, nachdem er vor «schwarzen Köpfen» gewarnt hatte, die bald an der «Einbürgerungsrampe anstehen» würden.

Nationalrätin Suter, die Anzeigeerstatterin, sagt: «Rassismus ist nicht weniger schlimm, wenn er von Menschen mit Migrationshintergrund kommt.» Das Obergerichtsurteil werde Hofstetter hoffentlich eine Lehre sein. «Solche rassistischen und diskriminierenden Äusserungen sind menschenverachtend und dürfen nicht toleriert werden.»

Was sagt das Gesetz? Infos einblenden Im Strafgesetzbuch Artikel 261 ist geregelt, was Diskriminierung und Aufruf zu Hass beinhaltet. «Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»

Suters Anzeige hält Hofstetter für ein politisches Manöver. «Aber ich muss anerkennen, dass sie bisher gewonnen hat.» Rassismus erlebe er im Übrigen selbst, Mails, Briefe, Anrufe, Beleidigungen, bis hin zu Morddrohungen. Er sagt: «Wenn ich den Absendern nachgehe, stelle ich fest, dass es darunter viele Linke hat, die offenbar nicht damit umgehen können, dass ein Dunkelhäutiger konservative Ansichten vertritt.»

Trotz des unmissverständlichen Urteils und der nun noch verschärften Strafe will Hofstetter nicht unbedingt klein beigeben: «Mein Anwalt und ich werden das schriftliche Urteil analysieren und dann über einen Weiterzug entscheiden.»



Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Mehr Infos

