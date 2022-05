Streit um Baumfällung in Gstaad – «Das ist rücksichtslos gegenüber der Natur» Das Fünfsternhotel Le Grand Bellevue in Gstaad möchte seit geraumer Zeit ausbauen. Jetzt wurden dafür Bäume gefällt, was einen Biologen erzürnt. Andreas Tschopp

Biologe Roland Luder am «Tatort», wo die Bäume gefällt wurden für den Erweiterungsbau des Grandhotels Bellevue (hinten links). Foto: Murielle Buchs

«Das ist unsorgfältig und rücksichtslos gegenüber der Natur», sagt Roland Luder zur kürzlich erfolgten Fällung von Bäumen beim Fünfsternhotel Le Grand Bellevue in Gstaad, das an der Untergstaadstrasse steht, die in Richtung Saanen führt. Die Bäume, die nun nicht mehr sind, standen etwas entfernt von dieser Strasse in der Nähe der Neueretstrasse, die das Areal des Hotels abgrenzt hin zur Eisbahn im bekannten Tourismusort.