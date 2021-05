Kommentar zum EVZ-Titel – Das ist nur der Anfang Der EV Zug ist zum zweiten Mal Schweizer Meister. War das wegen der erfolgenden Abgänge wirklich die Saison der letzten Chance? Einiges spricht dagegen. Meinung Kristian Kapp

Es ist vollbracht: Der EV Zug ist Meister. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Eine Saison, in der wegen Corona nichts normal war, hat sportlich ein gutes Ende gefunden. Selten dominierte ein Team so wie 2020/21, darum hat sich der EV Zug den Titel redlich verdient. Er gewann selbst im Kurzverfahren souverän, waren doch Halbfinal und Final auf Best of 5 reduziert, was eher für die Aussenseiter sprach.

Natürlich profitierte der EVZ auch vom Versagen der Konkurrenz, traf er doch auf die Nummern 9, 10 und 6 der Qualifikation – noch nie war der Weg zum Titel in der Theorie so einfach. Dafür kann der EVZ aber genauso wenig wie für alles andere Aussergewöhnliche in dieser Saison, er nutzte die Gunst der Stunde mit einer fast perfekten Qualifikation vorzüglich.

Längerfristig ist der EVZ sowieso optimal aufgestellt.

Zugs Team erfährt wichtige Veränderungen, die Abgänge von Diaz, Alatalo und Hofmann schwächen das Team, darum war vielerorts von der Saison der letzten (Titel-)Chance zu hören. Doch das muss nicht einmal kurzfristig so sein.

So feierte der EV Zug seinen ersten Meistertitel vor 23 Jahren: André Rötheli stemmt am 11. April 1998 in Davos den Pokal, damals noch der blaue «Schirmständer» – der EVZ-Captain wird flankiert von Dino Kessler (links) und Misko Antisin. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Längerfristig ist der EVZ sowieso optimal aufgestellt. Die Mischung aus sportlicher Kompetenz (Trainer Dan Tangnes), exzellenter, auch dank des OYM immer besser werdender Nachwuchsarbeit und finanzieller Schlagkraft wird eher mehr denn weniger Erfolg bescheren.

