Explodierende Tarife in Erlach – «Das ist kein Camping, sondern Luxus» Frust und Wut bei den Dauergästen des Gemeindecampings Erlach: Ab nächstem Jahr müssen sie mehr als doppelt so viel Miete bezahlen. Fabio Peter

Die Idylle trügt: Die zweite Tariferhöhung innert kurzer Zeit löst bei den Campern in Erlach Frust aus. Foto: Franziska Rothenbühler

Über 10’000 Franken kostet die Saisonmiete für die teuerste Parzelle auf dem Campingplatz Erlach ab nächstem Jahr. «Das ist kein Camping, sondern Luxus», sagt Thomas Rohrbach. Der Leiter der Sanitätspolizei Bern ist seit 16 Jahren Saisonmieter im Gemeindecamping Erlach – seine Lebenspartnerin sogar seit 30 Jahren und deren Eltern seit 40 Jahren. Doch nun ist Schluss: «Wir werden nicht bleiben», so Rohrbach.

Grund für seinen Ärger sind die höheren Mieten, welche Camping Lodge ab 2022 fordert. Statt 33.50 Franken pro Quadratmeter fallen bei den allermeisten Parzellen neu 82.50 Franken an – das ist fast zweieinhalbmal so viel wie bisher. Der durchschnittliche Preis einer Parzelle liege bei 7200 Franken pro Jahr, so das Unternehmen.