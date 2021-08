Leserreaktionen – «Das ist halt die Kehrseite der von der Regierung geforderten Velostadt» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Verkehrssituation in der Schauplatzgasse.

Zu «Wie gefährlich ist die Schauplatzgasse?»

Verkehrsplaner Karl Vogel sieht in der Schauplatzgasse keine besondere Gefahr. Es waren bis jetzt ja nur sechs Unfälle. Für mich sind das sechs zu viel. Wenn die Fussgängerinnen und Fussgänger nicht höllisch aufpassen würden, wären es sicher noch mehr. Ich könnte Karl Vogel auf Anhieb mehrere Gefahrenstellen zeigen. Was ist ausserdem mit all den Vergehen gegen das Strassenverkehrsgesetz? Wie etwa das Fahren auf dem Trottoir, in die verbotene Fahrtrichtung oder unter den Lauben. Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen Steuern zahlen für den Unterhalt der Strassen. Warum führt man nicht wieder die Velonummern ein, das wäre wenigstens ein kleiner Beitrag an die enormen Kosten für Velostreifen und so weiter. Karl Vogel sollte sich auch für die Fussgängerinnen und Fussgänger einsetzen. Rita Ellenberger, Bern

Mehr als zwanzig Jahre lang, befuhr ich diese Gasse x-mal am Tag. Nie ist etwas ähnliches passiert. Nun hats geknallt. Sicher tragisch, aber vorhersehbar. Und natürlich wird sofort diskutiert und es werden Forderungen gestellt. In der Schweiz wird Tag für Tag in Frage gestellt, kritisiert und angezeigt. Es gibt keinen Lebensbereich, egal ob Politik, Wirtschaft oder Privatsphäre, welcher nicht pausenlos unter Beschuss steht. Ist sich wirklich niemand mehr bewusst, dass wir im letzten Paradies auf dieser Erde leben? Roland Büchler, Toffen

Mit der geforderten Velospur wäre wohl einzig die Aufprallgeschwindigkeit noch höher gewesen. Die Verkehrssituation rund um den Bahnhof fordert alle und lässt sich bestimmt nicht mit einer Schnellspur für Fahrräder entschärfen. Für diese paar Meter müsste es doch auch für Fahrradfahrer möglich sein die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen. Onlinekommentar von Mathias Ramser

Es ist leider Alltag in Bern, dass die Fussgänger sowie Velofahrer sich an keinerlei Verkehrsregeln halten. Darum wundert es mich nicht, dass es zu schweren Unfällen kommt. Die Velofahrer benehmen sich wie gesetzlose Rowdys und die Fussgänger laufen kopflos auf die Strasse. Dies ist halt die Kehrseite der von der Stadtregierung geforderten Velostadt. Onlinekommentar von Fritz Meyer

Zu «Wie das Zertifikat bald unser Leben bestimmt»

Bundesrat Alain Berset (SP) hat an der Pressekonferenz vom Mittwoch, die Entscheide des Gesamtbundesrates mitgeteilt. Wie kann diese Zeitung Alain Berset so zur Zielscheibe machen, indem sie fettgedruckt schreibt: «Sowohl Ueli Maurerals auch Guy Parmelin sprachen sich gegen die Verschärfung aus». Ich bin kein Sozi, aber so geht das nicht. Otto Greub, Utzenstorf

Zu «Er war die Rolling Stones»

Der Tod von Charlie Watts markiert das Ende seiner grossartigen Schlagzeugkarriere. Sein «Abendjob» bei einer Bluesband hat ihn die Welt bereisen lassen und vielen Freude bereitet. Das zeigt, dass uns nur wenige Grenzen gesetzt sind. Selbst wenn wir unser Rentenalter erreichen, können wir, wie in seinem Fall, noch einige Jahrzehnte weiterarbeiten. Ich hoffe er trommelt im Himmel weiter. Dennis Fitzgerald, Melbourne

Zu «Ist Jagen das neue Yoga für reiche Städter?»

Brutal ehrlich schildert Kurt Huggler seine Emotionen, heisst es. Adrenalin und Erregung sei beim Töten mit dabei. Bei alten Rehböcken schiesse er mit wenig Hemmung, nur bei einer Rehgeiss und ihrem Kitz habe er manchmal Mitleid. Bei Wildschweinen hingegen kennt er keine Gnade, denn diese Lebewesen sind ihm zuwider, weil sie Schaden anrichten. Das kennen wir aus der dunkelsten Weltgeschichte: Die menschliche Deutung, ob ein Lebewesen leben darf oder nicht. Walter Pfäffli, Burgdorf

