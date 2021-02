Am 18. Februar beginnt der neue Lehrgang an der Höheren Fachschule für Tourismus Thun. Nur: Es gibt derzeit so viele Unsicherheiten im Tourismus – macht es da überhaupt Sinn, eine Weiterbildung in diesem Bereich zu starten?

Stefan Otz: Diese Frage mussten wir uns auch stellen. Ich sage ganz klar: Ja, es macht Sinn. Es ist tatsächlich so, dass viele Bereiche im Tourismus aktuell unter fehlender Nachfrage leiden. Aber die Reisenden werden zurückkehren – und dann braucht es Fachleute, welche die Nachfrage steuern und Produkte gestalten. Fachleute, wie wir sie hier ausbilden. Hinzu kommt ein zweiter Punkt.