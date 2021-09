YB-Sensation gegen Manchester United – «Das ist einmalig» Was für ein Paukenschlag! Die Young Boys gewinnen gegen Manchester United 2:1 – das sagen die Akteure.

Die Sensation: YB bezwingt Manchester United in der Champions League 2:1. Foto: Sebastien Bozon (AFP

Die Young Boys starten mit einer faustdicken Überraschung in die Champions-League-Saison 2021/22. Im Heimspiel gegen Gruppenfavorit Manchester United gewinnen die Berner 2:1, dank einem Tor in der 95. Minute. Klar, dass das Wankdorf zum Partytempel wurde. Das sagen die Akteure zur Sensation von Bern:

Christian Fassnacht

«Wir waren unglaublich solidarisch, auch bei elf gegen elf waren wir gut im Spiel. Mit der roten Karte ist die Partie ganz gekippt. Wir waren am Ende der verdiente Sieger. Wir hatten nichts zu verlieren und wollten spielen wie in der Meisterschaft. Klar wurde es in Überzahl einfacher, aber zuerst auch diesen Willen an den Tag legen – und das haben wir getan»

David Wagner

«Wir haben schon ein paar Spiele gewonnen, aber in der Champions League gegen Manchester United, das ist einmalig. Ich freue mich einfach für alle, die anwesend waren. jeder einzelne hier hat heute seinen Beitrag geleistet. Die Jungs sind über ihre Grenzen gegangen, das geht nur, wenn man so unterstützt wird. Wir sind beharrlich geblieben. Wir wollten ja unsere Intensität, unsere Aggressivität, unsere Leidenschaft reinbringen. Die Jungs haben es super gemacht. Ganz, ganz grosses Kompliment.»

fas

Fehler gefunden?Jetzt melden.