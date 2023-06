«Das ist eines der grössten Rätsel in der Fussballgeschichte»

Herr Sykora, wie wird man als Zürcher zum FC-Thun-Sympathisanten?

(schmunzelt) Auf Umwegen. Ich bin im Säuliamt aufgewachsen, damals mochten hier alle GC. Der FC Zürich war nicht wirklich eine Alternative; dieser hatte gefühlt einen Fan, und das war ein armer Kerl. Als ich begann, mich stärker für Fussball zu interessieren, faszinierte mich Xamax. Doch in Neuenburg lief später einiges schief, was in der Tschagajew-Sache gipfelte.