SCB: Operation bei Dustin Jeffrey – «Das ist eine billige Ausrede» Bern macht gegen Ambri aus dem 0:2 ein 3:2. Der Kanadier Jeffrey ist an zwei Toren beteiligt. Er wird dem Team längere Zeit fehlen. Reto Kirchhofer

Dustin Jeffrey ist vor Ambris Noele Trisconi am Puck. Der Stürmer muss sich am Montag operieren lassen. Foto: Keystone

Andrew Ebbett weiss, was von ausländischen Spielern im Schweizer Eishockey erwartet wird. Der Kanadier war während fünf Saisons Leistungsträger in Bern, versuchte den hohen Ansprüchen als Leader und Skorer gerecht zu werden. Mittlerweile ist Ebbett Sportchef beim SCB, in dieser Rolle verantwortlich für die Zusammenstellung des ausländischen Personals.

Der 38-Jährige sagt: «Bei den Ausländern erfüllt Dominik Kahun die Erwartungen. Die anderen wissen, dass sie besser werden müssen.» Es handelt sich um Cory Conacher («Trotz seiner sieben Tore erwarten wir mehr»), Kaspars Daugavins («Er braucht mehr Eingewöhnungszeit, als wir dachten») und Dustin Jeffrey.