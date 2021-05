Podcast zum Schweizer Fussball – «Das ist ein schwerer Schlag für Jean-Pierre Nsame und für YB» Wird der FC Basel wieder zum echten Konkurrenten der Young Boys? Liegt das Problem des FCZ beim Trainer – oder weiter oben? Und wen trainiert Gerardo Seoane nächste Saison? Antworten in unserem Podcast. Florian Raz

Das Urteil ist zunächst einmal eindeutig für Thomas Schifferle: «Unter Massimo Rizzo ist keine Entwicklung zu erkennen. Darum muss der FC Zürich seinen Trainer wechseln.»

Aber wären die Probleme des FCZ mit einer weiteren Entlassung auf der Trainerposition wirklich gelöst? Dominic Wuillemin hat in der neusten Folge unseres Fussball-Podcasts seine Zweifel. «Wenn es jetzt zu einer Veränderung kommt, reden wir in einem halben Jahr vermutlich wieder über den Trainer», vermutet er, «wenn sich wirklich etwas verbessern soll, dann muss das doch weiter oben anfangen.»

Ganz oben, da steht beim FCZ Präsident und Clubbesitzer Ancillo Canepa, über den Schifferle sagt: «Wenn beim FC Sion etwas schiefläuft, blicken alle sofort auf Christian Constantin. Eigentlich müsste es beim FCZ genau gleich laufen.» Für ihn ist es der Familie Canepa einerseits «hoch anzurechnen, dass sie einen Fussballclub wie den FC Zürich finanziert». Aber er sagt auch: «Das befreit Ancillo Canepa nicht davon, dass man seine Arbeit kritisch betrachtet.»

Die grosse Frage, die sich unsere Runde stellt: Duldet Canepa einen starken Trainer unter sich? Einen, der dem Präsidenten auch einmal widerspricht? Schifferle denkt: «Canepa sagt, dass er sich mit den besten Leuten umgibt. Aber genau das tut er nicht.»

Die weiteren Themen in unserer Sendung: Wird unter dem neuen Besitzer David Degen aus dem Chaosclub FC Basel wieder ein ernsthafter Konkurrent für die Young Boys? Wo trainiert Gerardo Seoane in der kommenden Saison? Und wer hat im Abstiegskampf vor der letzten Runde die besseren Chancen, dem direkten Abstieg zu entgehen?

