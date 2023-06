Hier geht einer, der zunehmend über den Dingen zu stehen schien: SP-Bundesrat Alain Berset. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Kein Zucken im Mundwinkel, kein Zittern in der Stimme. Stattdessen wirkte Bundespräsident Alain Berset geradezu aufgeräumt, als er heute Mittag – vom Zeitpunkt her völlig überraschend – vor den Medien seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt gab.