Podcast zum Schweizer Fussball – «Das ist ein Dokument des Wahnsinns» Wieso attackiert Luzern-Besitzer Alpstaeg seinen Präsidenten und Sportchef? Wohin steuert Basel mit Alex Frei? Muss Mario Balotelli nach einem Spiel duschen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Thomas Schifferle

Samuel Burgener kennt sich vom FC Sion her mit den Machtspielen eines Präsidenten aus. Deshalb schliesst er von Christian Constantin auf Bernhard Alpstaeg, als er den Mehrheitsbesitzer des FC Luzern zum «CC für Arme» ernennt.

Alpstaeg hat in einem Interview mit dem «SonntagsBlick» Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer aufs Übelste attackiert und ihnen sowohl Unfähigkeit als auch Faulheit unterstellt. Samuel findet das «super zu lesen», vor allem hat es ihm das Video mit Alpstaeg angetan: «Alpstaeg ist in einem Zustand der Entrücktheit. Das ist ein Dokument des Wahnsinns.»

Tilman Pauls wundert sich über die Kritik, weil so viel daran haltlos sei: «Alpstaeg sagt: Meyer macht es nicht gut. Frick macht es gut. Aber wieso ist Frick denn da? Wer hat ihn verpflichtet?» Mario Frick ist der Trainer, der im Winter beim taumelnden FCL einstieg und ihn zum Ligaerhalt führte.

Hier setzt Dominic Wuillemin an. Er versteht unter anderem den Zeitpunkt der Attacke Alpstaegs überhaupt nicht. Wenn es einen Grund dafür gegeben hätte, dann vor einem Jahr, als der FCL in Abstiegsgefahr war, sagt er. Aber jetzt? «Jetzt läuft es gut, vieles passt zusammen.» Er war am Sonntag beim Spiel der Luzerner gegen YB und bekam die Stimmung im Stadion mit. Er redet von einer «Einer-gegen-alle-Stimmung». Die Fans jedenfalls solidarisierten sich mit Wolf und Meyer.

Wir beschäftigen uns zudem mit der sportlichen Entwicklung des FC Basel und der neuen Aussendarstellung von Trainer Alex Frei. Beim FCZ fragen wir uns, ob er ein Abstiegskandidat ist. Und wir kümmern uns um die Fitnesswerte von Mario Balotelli.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

