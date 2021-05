Kreuzfahrt im kleinen Kreis – Das ist die Corona-konformste Ferienformel der Welt Das Aargauer Start-up Boataffair vermittelt Hochseejachten in 60 Ländern – nicht nur an Grossverdiener wie Eishockeystars aus der NHL. Christoph Ammann

Nicht ganz günstig, aber ausgesprochen Corona-konform: Familienferien auf einem Katamaran vor der französischen Mittelmeerküste. Foto: Gilles Martin-Raget

Als die Pandemie vor Jahresfrist eine Atempause einlegte und Reisebeschränkungen fielen, stiegen Anfragen und Buchungen bei Boataffair in Bellikon AG. Wie momentan brannten die Leute darauf, zu reisen. «Wir mussten unsere privaten Sommerferien absagen, es gab einfach zu viel zu tun», sagt Adrian Walker.

Der 39-jährige Sohn einer Schweizerin und eines Briten und seine 37-jährige Frau Natalya, Britin mit ukrainischen Wurzeln, bewirtschaften im globalen Reisegeschäft eine interessante Nische. Walkers Start-up Boataffair vermittelt in über 60 Ländern Jachten an eine Klientel, die ungezwungene maritime Ferien sucht und Privatambiance schätzt.

Ihr Start-up Boataffair vermittelt Jachten in über 60 Ländern: Natalya und Adrian Walker. Foto: PD

Boataffair hat sich eingefädelt zwischen dem Massenmarkt der Billigjachten ohne Qualitätsgarantie und dem schmalen Highend-Segment, wo eine Woche Privatkreuzfahrt auf einem 120 Meter langen Schiff schon mal eine halbe Million Franken kostet.

«Wir kamen 2015 aus London in die Schweiz und gründeten ein Jahr später Boataffair», erinnert sich Natalya, «wir glaubten zwar an unsern Plan, hatten aber keine Garantie.» Adrian erklärt: «Es passt, dass Jachtferien, weitab vom Massentourismus und in privater Ambiance, eine perfekte Lösung in Corona-Zeiten sind.»

Auf der Boataffair-Website sind 2500 Jachten gelistet, dieser Katamaran zum Beispiel punktet unter anderem mit einem Whirlpool. Foto: PD

Hört sich glaubhaft an, aber bleiben Jachtferien nicht Superreichen vorbehalten? Grossverdienern, die zwischen Costa Smeralda, Portofino und St-Tropez Partys feiern? «Unser Hauptgeschäft umfasst Katamarane, Segel- und Motorjachten, die zwischen 15 und 20 Meter lang sind», sagt Natalya.

Bis zu zehn Passagiere auf einem Katamaran

An Bord dabei ist in der Regel ein Skipper, auf Wunsch auch Koch und Hostess. 90 Prozent der Boataffair-Gäste lassen segeln und steuern, viele sind zum ersten Mal auf diese Art unterwegs.

Viele Boataffair-Gäste machen zum ersten Mal auf einer Jacht Ferien, fürs Segeln und Steuern ist in der Regel ein Skipper an Bord. Foto: PD

Aber was kostet ein Wochentörn? In Griechenland muss man laut Boataffair für sieben Tage mit 12’000 Euro rechnen für Schiff und Skipper, dazu kommt ein Tausender für die Verpflegung. Klingt nach viel, aber der Preis relativiert sich im Vergleich zum Aufenthalt im Luxushotel; ausserdem finden auf einem Katamaran bis zu zehn Passagiere Unterschlupf.

Die Walkers pflegen eine emotionale Beziehung zu Wind und Wellen. Natalya lernte früh segeln vor der nordenglischen Küste, Adrian fuhr im Teenie-Alter das familieneigene Motorboot in Südfrankreich.

Eishockeystars waren in der spielfreien Zeit mit Boataffair in Kroatien, Griechenland oder der Karibik unterwegs.

Er begegnete seiner späteren Frau bei einem MBA-Studiengang in London. «Als wir das Start-up gründeten und unsere sicheren Jobs aufgaben, verstanden uns viele Freunde nicht», resümiert Walker, «aber wir wollten keine Kompromisse und uns mit voller Tatkraft und Herzblut engagieren.»

Die Firmenbesitzer setzen auf Topqualität vom Buchungsprozess über die Betreuung an der Destination bis zur Schiffsausstattung. «Wir arbeiten nur mit professionellen Vermietern zusammen und kennen viele persönlich», sagt Natalya. Heute beschäftigt Boataffair zehn Mitarbeitende auf der ganzen Welt. Sie verkaufen Bootsferien und halten in ihren Rayons den Kontakt zu Geschäftspartnern.

Auf der Boataffair-Website sind 2500 Jachten gelistet, von Brasilien über die British Virgin Islands bis Französisch-Polynesien. Das Geschäft bleibt beratungsintensiv. Adrian: «Die meisten Gäste informieren sich ausführlich am Telefon. Für eine Offerte oder einen Vorschlag benötigen wir höchstens 36 Stunden und reservieren das Schiff, von dem wir glauben, dass es zur Anfrage passt, optional für ein paar Tage.»

Drei Top-Ziele für Jachtferien Infos einblenden Kroatien: Der absolute Renner mit Trauminseln und -buchten von Istrien bis Montenegro. Grosse Auswahl an sehr guten Booten. Griechenland: Der Klassiker. 6000 Inseln zogen schon immer Segler in grosser Zahl an. Eilande wie Hydra sind autofrei. Plus: Sonnengarantie im Sommer und das kulinarische Angebot. Karibik: Hier wirds vor allem in der winterlichen Hochsaison teurer. Topreviere sind die Bahamas (Ausgangspunkt Nassau oder Miami), St. Maarten, die British Virgin Islands oder Turks & Caicos. Wind und Tropenwetter bergen zuweilen Überraschungen.

Kurz vor unserem Gespräch hatte Walker einen Kunden in der Leitung, der sich für einen Malediven-Törn interessierte. Jachtferien im streng reglementierten Reich luxuriöser Inselresorts? Die Malediven stehen zwar wieder auf der Schweizer Risikoländerliste, zählen aber zu den Revieren mit dem grössten Potenzial.

«Die Nachfrage übersteigt hier das Angebot», sagt Natalya Walker. «Die Gäste schippern per Katamaran von Insel zu Insel, oft von einem Tauchboot mit Instruktor und Ausrüstung begleitet.» Schweizer, Briten und Amerikaner stellen das Gros der Boataffair-Kundschaft.

Partner der besten Hockeyliga

In Nordamerika geniesst der Veranstalter aus Bellikon einen besonders guten Ruf – auch weil er zum Premium-Partner der National Hockey League (NHL) aufstieg. Eishockeystars wie Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) waren in der spielfreien Zeit mit Boataffair in Kroatien, Griechenland oder der Karibik unterwegs und posteten fleissig Fotos von aufgeblähten Segeln, weissen Schiffen und blauem Meer.

Jachtferien sind abgesehen von Wüstentrekkings oder Hochalpinismus mit Schlafen im Biwak die zurzeit Corona-konformste Reiseart. Doch schon vor der Pandemie suchten immer mehr grosse Reiseveranstalter wie Kuoni Kompetenz und Zusammenarbeit und integrierten das Boataffair-Sortiment in ihre Plattformen.

Nachdem 2020 dem Newcomer vom Mutschellen einen Rekordumsatz beschert hat, geht es im Corona-Jahr 2.0 im gleichen Stil weiter – das Reisefieber bei der globalen Klientel steigt von Tag zu Tag. «Hoffentlich können wir dieses Jahr in die Sommerferien», wünschen sich Natalya und Adrian. Mit den beiden Kindern gehts ans Meer, nach Südfrankreich, wo Adrians Boot wartet.

