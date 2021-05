Pink Prosecco – Das ist der Sommerdrink 2021 Den wohl bekanntesten italienischen Schaumwein gibt es jetzt auch als «Rosé». Wollen wir wetten, dass das Getränk bald die Schweiz überschwemmen wird? Dazu: Unsere Trink-Tipps! Daniel Böniger , Claudia Schmid

So schmeckt der nächste Sommer – nach Prosecco Rosé. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es gibt zwei Trends im internationalen Weingeschäft, die seit Jahren anhalten: Einerseits wenden sich Konsumentinnen und Konsumenten vermehrt Schaumweinen zu, egal ob sie aus Frankreich, Spanien oder sonst woher kommen. Andererseits werden Rosés beständig beliebter, man trinkt immer lieber pink als weiss.

Dies hat man auch in Italien mitbekommen, genauer in all den Weingütern von Venetien und Friaul-Julisch, wo der Prosecco herkommt. Über 500 Millionen Flaschen werden dort jährlich produziert – der Grossteil davon als schäumender Wein, gekeltert zu mindestens 85 Prozent aus der Glera-Traube, die bis 2009 noch Prosecco-Traube hiess.