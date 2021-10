Leserreaktionen – «Das ist der schleichende Abschluss der Chabisproduktion im Gürbetal» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu

Früher habe es fast noch in jedem Dorf im Gürbetal eine Kabisproduktion gegeben. Nun drohe das Ende, meint ein Leser. Foto: Raphael Moser

Zum Interview mit Bundesrätin Viola Amherd «Wir können nicht umschwenken»

Bundesrätin Viola Amherd (CVP) antwortete in diesem Interview sehr souverän. Wenn man sich all die konstruierten Vorwürfe und eigenartigen Fragen in diesem Interview zu Gemüte führt, muss man wirklich festhalten, dass es endlich an der Zeit wäre, Kampfflugzeug-Beschaffungen ohne Mitspracherecht des Volkes zu tätigen. Die SBB kaufen jeweils auch für unzählige Milliarden neue Züge. Ohne, dass sich da irgendjemand einmischen kann. Die SBB haben bei ihren Beschaffungen ja nicht immer ein glückliches Händchen gezeigt in der Vergangenheit – die Beschaffung der Züge der Firma Bombardier lässt grüssen! Thomas Baumann, Linden

Die Argumentation von Bundesrätin Viola Amherd ist nicht nachvollziehbar. Käufer können von einer offiziellen Bestellung zurücktreten, sonst haben sie völlig falsch verhandelt oder haben sich von den Verkäufern über den Tisch ziehen lassen. Es ist bekannt, dass die US-Verkäufer sehr clever sind. Auf den ersten Blick «günstige» Angebote erweisen sich langfristig als gar nicht attraktiv. So werden nach zehn Jahren beim F-35 die Kosten für Unterhalt, Verschleissteile und Upgrades enorm ins Geld gehen. So ähnlich wie bekanntlich bei «günstigen» Druckern langfristig der Patronenverbrauch ein Mehrfaches kostet. Beim F-35 wären es nach den über 5 Milliarden Franken für die Beschaffung später bis zu über 30 Milliarden Franken Gesamtkosten. Das wären enorme Kosten ohne Schutz- und Verteidigungsnutzen für die Bevölkerung, für die Infrastrukturen, die Energie-, Verkehrs- und Informationsnetzwerke sowie die wichtigen Objekte in der Schweiz. Dieser Schutz ist unbestritten notwendig, jedoch mit dazu geeigneten Mitteln, auch mit solchen gegen Bedrohungen aus dem Luftraum. Es geht bei der kritischen Einschätzung des Nutzens von Angriffskampfjets weder um emotionale politische Argumente, noch um beeindruckende Super-Technologie und Armeegegnerschaft, sondern allein um das schlechte Kosten-Nutzenverhältnis des F-35 für Schweizer Verhältnisse. Peter K. Affolter, Grossaffoltern

Zu «Kabisernte im Gürbetal fällt grösstenteils aus»

Andrea Schöni, Geschäftsführerin der Firma Schöni in Oberbipp, redet einiges schön. Waren es früher mehrere Dutzend Produzenten, sind es heute noch 15, welche Chabis liefern. Fast in jedem Dorf im Gürbetal gab es eine Sauerkrautfabrik, die aufgrund von Preisdruck sowie Übernahme durch die Firma Schöni schliessen mussten. Es werden jedes Jahr weniger Produzenten. Wer durchs Gürbetal fährt, sieht immer weniger Chabisfelder. Die Produzenten erhalten seit Jahren immer weniger Geld von der Firma Schöni AG für ihren angebauten Chabis. Jeder zusätzliche Aufwand regeneriert den Produzenten weitere hohe Kosten. Die Firma Schöni hat das Monopol und diktiert die Preise. Ein Produzent, der Chabis liefern will, ist dem Diktat ausgesetzt. Normalerweise bestimmt die Nachfrage den Preis, ausgenommen bei einem Monopol. Warum bekommen die Produzenten von dem Boom für Sauerkraut nichts ab? Vermutlich, um günstigen Chabis aus dem Ausland zu importieren, und diesen gleich teuer wie Schweizer Chabis zu verkaufen. Die Fabrik ist hundertjährig. In den letzten hundert Jahren gab es auch schon schlechte Ernten, das war jedoch nie ein Grund die Fabrik nicht in Betrieb zu nehmen. Es ist der schleichende Abschluss der Schliessungen und Produktion im Gürbetal. Max Szunyog, Bern

