Dieter Vranckx sticht den Favoriten aus – Das ist der neue Überraschungsmann im Swiss-Cockpit Ein Schweiz-Belgier übernimmt von Thomas Klühr als Swiss-CEO. Dieter Vranckx hatte kaum einer auf dem Zettel – obwohl er schon seit über 20 Jahren in der Schweizer Luftfahrt dabei ist. Konrad Staehelin

Der Neue ist ein alter Bekannter: Dieter Vranckx. Foto: imago images/Belga

Grosse Überraschung bei der Fluggesellschaft Swiss: Die Führung des Mutterkonzerns Lufthansa hat an einer Sitzung in Frankfurt am Mittwoch nicht den Schweizer Swiss-Finanzchef Markus Binkert als Nachfolger des scheidenden Thomas Klühr ernannt. Sondern Dieter Vranckx, einen Schweiz-Belgier, der seit Anfang dieses Jahres Chef der belgischen Swiss-Schwester Brussels Airlines ist. Er war nicht als einer der Kandidaten für die Stelle gehandelt worden. Vranckx übernimmt den Top-Job bei der Swiss ab 1. Januar 2021.

Er ist damit erst der zweite Manager mit Schweizer Pass an der Spitze des Unternehmens, seit es 2002 aus den Trümmern der Swissair hervorging. Damals hiess der Chef André Dosé. Der Berner Crossair-Mann war, nachdem das Grounding so viele Topmanager weggespült hatte, zum Posten gekommen wie die Jungfrau zum Kind und musste ihn nach zwei mässig erfolgreichen Jahren wieder räumen.

Schon bei der Swissair

Ganz anders Vranckx: Er ist seit Jahrzehnten beim Lufthansa-Konzern und der Swiss. Aufgewachsen ist er in Belgien, wo er nach dem Studium bei der dortigen Swissair-Tochter Sabena zu arbeiten begann. Mit Mitte Zwanzig zog er in die Schweiz, um Ende der 1990er-Jahre im Rahmen eines Trainee-Programms der Swissair in der Netzwerkplanung zu arbeiten. Nach dem Grounding wechselte er zur Swiss, wo er die Karriereleiter hochkletterte. Dabei arbeitete er unter anderem für die Cargo-Abteilung und von Hongkong aus für die Verkaufsabteilung. Nachdem er zwischen 2010 und 2013 in Chicago für die Cargo-Abteilung der Lufthansa gearbeitet hatte, kehrte er zur Swiss zurück, wo er bis 2016 als Nummer zwei von Verkauf und Marketing für die Heimmärkte Schweiz, Deutschland und Österreich arbeitete.

Interessant ist letztere Station deswegen, weil er dabei unter dem damaligen Swiss-Kommerzchef Markus Binkert arbeitete, den er nun im Rennen um den CEO-Posten bei der Swiss ausgestochen hat. Vranckx, 47 und damit ein gutes Jahr jünger als Binkert, hat diesen also karrieretechnisch überholt. Von der Swiss ging Vranckx 2016 für die Lufthansa nach Singapur. 2018 heuerte er bei der Brussels als Finanzchef an, bevor er Anfang 2020 zum Chef portiert wurde.

Bleibt Finanzchef der Swiss: Markus Binkert, hier am Digitaltag 2017. Foto: KEYSTONE

Für die Entscheidung der Lufthansa-Spitze dürfte Vranckx’ Arbeitserfahrung auf der ganzen Welt eine Rolle gespielt haben, und dass er in den verschiedensten Bereichen des Konzerns gearbeitet hat. Das konnte Binkert nicht vorweisen. Zudem hat er als Chef der Brussels Airlines schon Erfahrung als CEO in Krisenzeiten – er hat zum Beispiel das Rettungspaket mit der belgischen Regierung ausgehandelt. Seine Erfolge durfte er regelmässig direkt der Lufthansa-Chefetage in Frankfurt präsentieren.

Vranckx folgt auf Thomas Klühr, der fünf Jahre lang CEO der Swiss war. 2018 flog die Swiss unter Klührs Leitung das beste Ergebnis ihrer Geschichte ein. Nun steckt sie wegen der Corona-Pandemie in der schwersten Krise seit vielen Jahren. In den ersten neun Monaten 2020 brach die Passagierzahl um 70 Prozent ein. Klühr hatte eigentlich schon Anfang dieses Jahres zurücktreten wollen, entschied sich aber, noch ein paar Monate zu bleiben, als das Ausmass der Corona-Krise klar wurde.