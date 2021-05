Tiefe Temperaturen von März bis Mai – Das ist der kälteste Frühling in der Schweiz seit 34 Jahren Der Eindruck täuscht nicht: Die Temperaturen waren im März, April und Mai so tief wie lange nicht mehr. Punkto Regen war dieser Frühling aber kein Sonderfall. Yannick Wiget , Andreas Moor

In den letzten Wochen war es oft regnerisch und kühl: Ein Mann läuft über den Löwenplatz in Zürich. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Kalt und nass: So wird uns der Frühling 2021 in Erinnerung bleiben. Und der negative Eindruck täuscht nicht, zumindest was die Temperaturen betrifft. Laut « SRF Meteo » war es diesen März, April und Mai im landesweiten Schnitt nur etwa 3,3 Grad warm. Ein so tiefes Temperaturmittel gab es gemäss Daten von Meteo Schweiz letztmals 1987 – vor 34 Jahren.

Nimmt man die Periode 1961–1990 als Referenz, die Meteo Schweiz zur Darstellung der langjährigen Klimaentwicklung verwendet, liegt die Norm bei 3,33 Grad. Demnach handelt es sich heuer um einen normalen Frühling. Doch in der aktuellen Normperiode 1981–2010 betrug das Temperaturmittel 4,38 Grad. Und bald steht der Wechsel zur neusten Referenzperiode 1991–2020 an, die sogar ein Temperaturmittel von 4,93 Grad aufweist.

Der Frühling wird im Zuge des Klimawandels immer wärmer. Die fünf wärmsten Perioden seit Messbeginn fanden alle in den letzten 14 Jahren statt. Das aktuelle Wetter liegt also nicht im Trend und tanzt deutlich aus der Reihe. In jüngster Zeit war es von März bis Mai nur 2013 ähnlich kalt.

Weil es im Mai so viel geregnet hat, könnte man meinen, dieser Frühling suche auch punkto Niederschlag seinesgleichen. Doch dem ist nicht so. Es geht schnell vergessen, dass sowohl der April als auch der März schweizweit sehr niederschlagsarm waren. Lokal hat es in allen drei Frühlingsmonaten zusammen deutlich weniger geregnet als üblich, etwa in Chur, Lugano und Zürich.

Ausserdem gab es in den letzten beiden Monaten laut Meteo Schweiz viel Sonnenschein. Im April lag dieser auf der Alpennordseite verbreitet bei 110 bis 120 Prozent der Norm, im März sogar verbreitet bei 130 bis 140 Prozent der Norm. Es war also deutlich sonniger als normalerweise.

Verhagelt wurde diese Bilanz vom Mai, der viel Bewölkung und Regen brachte. Weil man sich wohl lediglich an das Wetter der letzten paar Wochen gut erinnern kann, stufen wir diesen Frühling nun als schlecht ein. Fakt ist: Er war nicht besonders grau und nass, aber kalt.

