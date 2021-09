«Ninja Warrior Switzerland» – «Das ist das Härteste, was ich je gemacht habe» Ex-Snowboard-Weltmeister Fabien Rohrer (46) gehört zu jenen Prominenten, die heuer den anspruchsvollen Parcours meistern. Adrian Horn

On fire: Fabien Rohrer ist Feuer und Flamme für das Format. Foto: Pervin Inan-Se (Seven Sport) / PD

Es ist ein Hindernislauf für, nun ja, sehr Fortgeschrittene. In zig Ländern versuchen sich athletische Menschen am schwierigen Parcours, den ein japanisches Fernsehunternehmen im Glauben konzipieren liess, mit der Mischung aus Sport und Spektakel ein grosses Publikum anzusprechen. Die Sendung ist ein Erfolg, sie wurde längst adaptiert, auch in der Schweiz, wo die Rechte bei CH Media liegen. Das sogenannte Prominenten-Special strahlt 3+ am Mittwochabend aus.

Teil nehmen unter anderen FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt, der ehemalige Fussball-Nationalspieler Benjamin Huggel, die Sänger Baschi und Ritschi sowie Model Taylor Brumann. Wir haben mit dem einstigen Snowboard-Weltmeister Fabien Rohrer gesprochen, der gleichfalls dabei ist.