Zug-Entgleisung im Basistunnel – Bahnstrecke am Gotthard bis Mittwoch gesperrt – was zum Unfall bekannt ist bekannt Seit Donnerstag ist der Gotthard-Basistunnel nicht mehr befahrbar. Eine Übersicht der Ereignisse.

Fotoaufnahmen zeigen das Ausmass des Schadens im Gotthard-Basistunnel. Quelle: Leserin

Was ist passiert?

Kurz nach 12.45 Uhr am Donnerstag ist im Gotthard-Basistunnel ein Richtung Norden fahrender Güterzug bei der Multifunktionsstelle Faido entgleist. Diese ist eine von zwei Nothaltestellen, über die der 57 Kilometer lange Tunnel verfügt. Dort können die Züge auch von einer auf die andere Tunnelröhre wechseln. Zudem befinden sich in den Multifunktionsstellen Anlagen für den Betrieb und Unterhalt des Tunnels.

Der Zug transportierte in mehreren Waggons gefährliche Güter. Diese seien laut der Kantonspolizei Tessin jedoch nicht ausgelaufen und hätten keine Gefahr dargestellt. Es sei niemand verletzt worden. Am Rollmaterial und an der Infrastruktur entstand erheblicher Schaden.

1 / 3 Am Donnerstagmittag ist im Gotthard-Basistunnel ein Güterzug entgleist. Quelle: Leserin

Wie lange bleibt der Tunnel gesperrt?

Die SBB teilten am Abend mit, dass der Gotthard-Basistunnel bis mindestens Mittwoch, 16. August 24 Uhr gesperrt bleibe. Reisenden wird empfohlen, sich vor der Fahrt durch den Gotthard zu informieren.

Welche Folgen hat die Sperrung für Reisende aus dem Süden?

Personenzüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin werden nach Angaben der SBB in beide Richtungen über die Gotthard-Bergstrecke umgeleitet. Dies verlängert die Reisezeiten um rund eine Stunde. Auch Zugausfälle sind gemäss SBB möglich.

«Aufgrund der Umleitungen über die Bergstrecke, des Ferienrückreiseverkehrs sowie der am Wochenende stattfindenden Street Parade wird es zu stark belegten Zügen kommen», schreiben die SBB. Es sei mit Stehplätzen zu rechnen.

Was ist bisher noch unklar?

Laut den SBB ist die Ursache für die Entgleisung sowie das genaue Schadensausmass bisher noch unklar. Fachleute untersuchten die Schadensstelle und prüften mögliche Schäden an Fahrbahn und Fahrleitung. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sei aufgeboten worden.

«Der Schaden ist beträchtlich», sagte SBB-Sprecherin Roberta Trevisan am Abend gegenüber der Tagesschau der italienischsprachigen Schweiz RSI. Am Freitag werde es an einer Medienkonferenz in Bellinzona weitere Informationen geben.

Experten untersuchten die Schadensstelle vor Ort und prüften mögliche Schäden an Fahrbahn und Fahrleitung. Quelle: Leserin

SDA/lif/aru

