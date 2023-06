Abwasser Region Interlaken – «Das ist beunruhigend» Die Delegierten der Verbandsgemeinden der ARA Interlaken bewilligten 2,2 Millionen Franken für den Ersatz der alten Blockheizkraftwerke. Sibylle Hunziker

Die ARA Interlaken steht vor einer grossen Investition. Foto: Bruno Petroni

Die beiden Blockheizkraftwerke, die im Keller der ARA Interlaken das Abgas aus den Faultürmen zu Strom machen, sind in die Jahre gekommen. Damit die Abgaswerte eingehalten werden können, laufen sie nur noch mit gedrosselter Leistung. Und sie brauchen immer mehr Wartung. «Das ist beunruhigend, wenn man bedenkt, dass sie auch der Notstromversorgung der ARA dienen», sagte Geschäftsführer Christian Schilling an der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands Abwasser Region Interlaken am Donnerstag in Wilderswil.