Showdown ums Rahmenabkommen – Das ist Amherds Geheimplan für einen Deal mit der EU Der Gesamtbundesrat steht kurz davor, die Verhandlungen mit der EU abzubrechen. Doch jetzt lanciert die Verteidigungsministerin in letzter Minute einen Rettungsversuch. Markus Häfliger , Fabian Fellmann

Rettet sie sein Rahmenabkommen? Verteidigungsministerin Viola Amherd, Aussenminister Ignazio Cassis. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Hauptamtlich ist Viola Amherd zuständig für Landesverteidigung an der Grenze. Doch jetzt wehrt sie sich im Inland gegen jene Kräfte, die die Verhandlungen mit der EU abbrechen wollen.

Um den offenen Konflikt mit Brüssel abzuwenden, hat Amherd im Bundesrat einen als geheim klassifizierten Plan zur Rettung des Rahmenabkommens unterbreitet. Diese Zeitung kann dessen Eckwerte präzise rekonstruieren – gestützt auf zuverlässige, bundesratsnahe Quellen.

Mit ihrem Plan interveniert Amherd just in einer Phase, in der viele Politiker von SP bis SVP das Rahmenabkommen bereits für tot erklärt haben – erst recht, nachdem das Gipfeltreffen zwischen Bundespräsident Guy Parmelin und EU-Chefin Ursula von der Leyen am 23. April ergebnislos geendet hatte.