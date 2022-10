Xavi Simons fordert den FCZ – Das Instagram-Wunderkind ist erwachsen geworden Er galt als neuer Messi und hatte schon als Kind über eine Million Follower: In Eindhoven ist der 19-jährige Xavi Simons nun endlich angekommen. Der FCZ sollte gewarnt sein. Dominic Wuillemin

In den ersten acht Spielen für den PSV Eindhoven hat Xavi Simons sechsmal getroffen. Foto: Getty Images

Xavi Simons wirkt wie zusammengesetzt aus einem Baukasten für Fussballstars. Die filigrane Technik, das Sonnyboy-Lächeln und die blonden Locken, die er manchmal offen trägt und die an den grossen kolumbianischen Spielmacher Carlos Valderrama erinnern. Und dann ist da noch der Name, den er hat, weil sein Vater, ein langjähriger Profi in der niederländischen Liga, Fan des heutigen Barcelona-Trainers Xavi Hernandez war.