Tourismus in Spiez – Das Info-Center wird saniert Die Touristiker von Spiez sanieren das Info-Center beim Bahnhof und freuen sich über kräftig gestiegene Übernachtungszahlen. Stefan Kammermann

Die Spiezer Gemeinderätin Anna Fink (EVP) wurde in den Verwaltungsrat der Spiez Marketing AG gewählt. Foto: Stefan Kammermann

«Es ist schon fast unglaublich, einen solchen Schub zu erreichen», sagte Marlies Toneatti, Präsidentin Spiez Tourismus, am Mittwochabend an der Hauptversammlung im Deltapark Gwatt. Was sie damit meinte, sind die Übernachtungszahlen im Winzerdorf am Thunersee aus dem vergangenen Jahr. Doch auch auf der Traktandenliste stand ein wichtiges Thema. Weil im Info-Center beim Bahnhof im Sommer unangenehme klimatische Verhältnisse herrschen und die schwere Eingangstür nicht den heutigen Bedürfnissen entspricht, wollen die Spiezer Touristiker das Gebäude sanieren. Insgesamt sind 125’000 Franken dafür vorgesehen.