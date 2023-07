Bienenzucht am Niesen – Das Improvisationstalent und seine Bienen Ein Imker geht in die Höhe: Neben der Linie der Niesenbahn baute Markus Rubin ein Modell einer Kabine nach. Darin hausen vier seiner Bienenvölker. Bruno Petroni

Mit diesem Rauch-Max beruhigt Markus Rubin seine Bienen spürbar. Oftmals zündet er sich auch eine Pfeife an, was dasselbe Resultat bringt. Foto: Bruno Petroni

Er ist nicht einer, der vorher gross Mass nimmt und sich Notizen macht. Sondern einfach mal los sägt, schleift, schraubt und leimt. Statt lange herumzuplanen, packt es Markus Rubin an und schaut einfach mal, was dabei rauskommt. Und in der Regel kommt dabei nicht nur in seinem Berufsalltag bei der Niesenbahn, sondern auch privat Verblüffendes heraus.