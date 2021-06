Leserreaktionen – «Das Impfzertifikat muss abgeschafft werden» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Covid-Zertifikat.

Zu «So sieht das neue Covid-Zertifikat aus»

Der Corona-Pass ist auch unter Datenschutzgesichtspunkten indiskutabel. Seine Logik ist im Kern: Wer mehr Freiheit will, muss medizinische Details von sich preisgeben. Das widerspricht ganz eklatant dem Grundrecht im allgemeinen und auch dem Datenschutz, welche die Verfassung eigentlich garantiert. Medizinische Daten sind höchstpersönlich und ganz intim. Wer sie kennt, weiss viel über unser Innerstes. Wir überlegen deshalb sehr genau, wem wir was über unsere Gesundheit erzählen. Nicht ohne Grund ist das Arztgeheimnis eine wichtige Basis für die Beziehung zwischen Ärztinnen und Patienten. Das Datenschutzgrundrecht der Verfassung und die Datenschutz-Grundverordnung der EU schützen deshalb medizinische Daten besonders streng. Und nun: Bürgerfreiheiten nur für diejenigen, die dem Staat Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben? Für den Datenschutz des Grundgesetzes ist das ein No-Go. Das Impfzertifikat muss abgeschafft werden, und zwar ohne Wenn und Aber – noch heute. Damian Zbären, Bern

Zu «Nacht für Nacht in Bereitschaft»

Im Einklang mit der aktuellen und aus meiner Sicht überflüssigen Diskussion, ob die Polizei zu hart eingreift, ergänzt und illustriert dieser Artikel «mit packenden Fotos» die Herkunft und das Übel des Themas: Es ist in Bern nicht schwer, solche Bilder zu schiessen. Man kann sich einfach beim Bollwerk/bei der Reithalle (wie im Artikel in einigen Bildern belegt), dem nahen Bahnhof oder dem Bundesplatz hinstellen und muss weniger lange auf das Sujet warten, als ein Besucher im Dählhölzli, welcher ein Reh fotografieren will. Wie lange dauert es noch, bis das (sorry) ziemlich blinde Berner Stadtvolk bei den Wahlen die rotgrüne Brille ablegt und damit hilft gehörig Kosten zu sparen. Es ist sehr traurig, meine Heimatstadt aus naher Ferne derart dahinsiechen zu sehen. Die Berichterstattung in den Medien würde natürlich überflüssig – und jetzt nach Corona wirds sowieso langsam schwierig, Ersatzthemen zu finden. Heinz Bohren, Steffisburg

Zu «Grossaffoltern: Der Streit um den Stygacher geht weiter»

Überrissene Bauvorhabenwurde mir verschwiegenEs ist nicht so, dass Einwohner das Überbauenvom Stygacher verhindern wollen. Es stellt sich nur die Frage über die Art und Weise. Bevor ich meine Liegenschaft gekauft habe, wurde mir von den Behördenmitgliedern und dem Bauinspektor eine bewilligte Überbauung von Doppel- und Einfamilienhäuser vorgelegt. Aber leider wurde mir das überrissene Bauvorhaben von9 Mehrfamilienhäusern verschwiegen beim Kauf der angrenzenden Liegenschaft. Mit den Anstössern wurden dazu keine Gespräche seitens der Behörden und dem Investor geführt. Wo zeigt sich hier die Gemeinde mit Transparenz und Ehrlichkeit? Peter Zimmermann, Grossaffoltern

Zu «So viel müssen die Klimastreikenden zahlen»

Wer widerrechtlich handelt, muss dafür geradestehen. Die Klimastreikenden hatten die Chance, die Bussen zu vermeiden und den Platz zu verlassen. Das taten sie aber nicht. Die Bussen sind also absolut gerechtfertigt. Onlinekommentar von Patrick Huber

