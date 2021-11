Panorama-Center Thun – Das Impf-Pop-up ist kein Renner Im Panorama-Center wird das kantonale Impfangebot zwar genutzt, aber bislang wenig. Kurzentschlossene können dort die Corona-Impfung vornehmen lassen. Stefan Kammermann

Der Standort für die Corona-Impfung im Panorama-Center in Thun ist einladend gestaltet. Foto: Stefan Kammermann

Im Panorama-Center sind ein paar Leute unterwegs. Einige davon schieben Einkaufswagen vor sich hin. Schauen da und dort in ein Geschäft und packen ab und zu Eingekauftes in den Wagen. Es ist ruhig im Einkaufszentrum gleich neben der Stockhorn-Arena. Ein Mitarbeiter hängt kleine und grosse Weihnachtskugeln für die zeitgemässe Einkaufsstimmung an die Decke, während etwas weiter hinten zwei junge Leute an einer Theke auf Kundinnen und Kunden warten.

Es ist sehr ruhig

«Impfen? Jetzt!», steht in weissen Lettern auf grünem Grund an der Wand. Das niederschwellige Berner Impfangebot in dieser Woche ist auch im Panorama-Center in Thun präsent. Seit Anfang dieser Woche hat der Kanton Bern untern anderem gleich mehrere Impf-Pop-ups in Einkaufszentren eingerichtet.